Carolina Moisés: "La Cámpora es lo más destructivo que tiene el peronismo"

La senadora nacional por Jujuy, Carolina Moisés , se distanció del kirchnerismo. En el Senado, al apartarse con otros tres legisladores peronistas al bloque Convicción Federal, que no obstante sigue perteneciendo a Unión por la Patria (UP) . En su provincia, al crear un frente propio bautizado "Somos Más" que competirá en las elecciones provinciales del 11 de mayo por fuera del PJ oficial, que en el distrito norteño está intervenido .

Carolina Moisés: La muerte del papa Francisco nos afectó muchísimo a todos los argentinos y las argentinas, no solamente a los católicos. Se ha transformado en el Papa de la gente, porque más allá de la religión que profese cada uno, la humanidad, la sensibilidad, lo disruptivo del papado de Francisco ha marcado una tendencia muy argentina desde la Iglesia Católica. Ojalá que esas transformaciones que generó con tanta autenticidad se puedan sostener en un órgano tan conservador como es la Iglesia, en un momento donde las sociedades también han cambiado. La impronta del Papa ha marcado una enorme capacidad de adaptación, de coraje también para abordar determinados temas que eran tabú para la Iglesia Católica y eso ha generado una empatía y una sensación de identidad con él que nos ha dejado como en un desamparo.

P: ¿Cómo analiza la actividad parlamentaria, y en particular del Senado, desde que asumió Javier Milei la presidencia?

C.M.: La agenda parlamentaria está demasiado marcada por los temas del Ejecutivo. Ha bajado el volumen del tratamiento de los temas que nos interesan a los senadores y a los diputados nacionales. Yo tengo una serie de proyectos y de iniciativas que tienen que ver con cuestiones de las provincias, con cuestiones de interés de Jujuy, con cuestiones que tienen que ver con los jubilados, con el acceso a la información. En el Gobierno han encontrado esta metodología de romper el Estado desde adentro ante la imposibilidad de derogar leyes o de hacer leyes nuevas.

P: ¿A qué cree que atribuye esa metodología?

C.M.: Tanto el presidente de la Cámara de Diputados como la vicepresidenta acá en el Senado cumplen mandatos de planchar la actividad parlamentaria. En el Senado no están conformadas las comisiones habituales. No hay un orden de sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados, que es lo más habitual. O sea, yo presento una cantidad de proyectos, se derivan a las comisiones, pero las comisiones no están conformadas, y las que están conformadas cierran temario únicamente con los temas que les interesan al Poder Ejecutivo, y eso creo que debilita mucho la representatividad que tenemos y nuestra propia tarea. Se dicen libertarios por un lado y creen en la libertad de las personas, pero el ámbito donde más libertad de debate debería haber, que es el Congreso Nacional, porque es donde estamos representadas las provincias, lo paralizan. No se puede anular un poder del Estado que, diría, es el único que refleja la diversidad de intereses de una sociedad.

P: ¿Cree que pudo haber cambiado algo en las últimas sesiones que terminaron con derrotas para el Gobierno?

C.M.: Han cambiado las mayorías en cada una de las votaciones. Eso también hace mucho que no se da. Ante la debilidad de número que tiene el propio oficialismo, este sistema de alianzas son bien circunstanciales. Entonces, de repente, pudimos votar acá la ley de las universidades, pudimos votar la ley de los jubilados. Fueron leyes que salieron de las dos cámaras y tuvo que usar el veto. O hay otros temas donde el Ejecutivo usa los decretos de necesidad y urgencia. En esta Cámara hemos logrado votar en contra del decreto.

El peronismo y sus internas

María Carolina Moisés Moisés se mostró crítica del kirchnerismo y de la conducción de Cristina en el PJ nacional. Mariano Fuchila

P: Pese a ser Unión por la Patria mayoría en ambas cámaras, pareciera que siempre es el Ejecutivo el que domina la agenda, ¿por qué al peronismo le cuesta tanto conseguir victorias en el Congreso?

C.M.: Hay un error en la estrategia parlamentaria de los interbloques de Unión por la Patria. Deberíamos haber utilizado una estrategia mucho más pragmática en términos de nuestras realidades numéricas dentro de los bloques. Porque si bien somos la primera minoría, y es una minoría abultada, dado los números reglamentarios que se requieren para aprobar una ley, o para una insistencia, o para derogar un decreto, o para los dictámenes en las comisiones, nosotros tuvimos, lamentablemente, una posición absolutamente dogmática, violenta, de cerrar las puertas y de dinamitar los puentes. Yo lo he dicho más de una vez acá: somos 34, pero la verdad es que si no tenés 37, los 34 no te sirven para nada. Entonces, en vez de lograr la búsqueda de coincidencias, el diálogo con determinados actores, o con algunos gobernadores, se optó por la posición dogmática desde las conducciones de los bloques, de pelearse con el mundo, ir en contra de todos, ser totalmente negativos, no plantear una alternativa superadora. La estrategia correcta hubiera sido ir encontrando los sí en común y sobre eso vencer la imposición de los libertarios, que es increíble que de una minoría tan limitada como tener siete senadores, terminaron construyendo mayorías. Unión por la Patria, teniendo la minoría más grande, debería haber construido mayorías más fácilmente.

P: Pareciera que hay sectores que no quieren ir en contra del Gobierno para, como dicen, “no votar con el kirchnerismo”. ¿Considera que eso es así? ¿podría cambiar esa concepción?

C.M.: Sí, debería producirse eso, porque, reitero, me parece que fue más un error actitudinal y político de Unión por la Patria. Son pocos los que quieren acercarse hoy al kirchnerismo y somos muchos además los que consideramos que el kirchnerismo es una parte del peronismo, y que tenemos que empezar a construir el peronismo que demanda la sociedad. Y eso también se traslada a los bloques de Unión por la Patria, porque es acá donde está la trinchera, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, donde debemos no solamente defender a la gente, nuestros principios, sino también hacerlo de una forma inteligente, metodológicamente, y debemos recuperar ese pragmatismo nato del ejercicio del poder que siempre tuvo el peronismo, donde mostremos la alternativa a la sociedad. Hay una pérdida de identidad del peronismo en su conjunto, hay una metodología muy dogmática impuesta desde la conducción partidaria.

P: Esa discusión podía saldarse en la elección del PJ Nacional, que finalmente no se realizó, ¿cómo vivió ese proceso?

C.M.: El respeto y la confianza no son cosas que se definan una sola vez. Se retroalimentan, y más entre dirigentes. Entonces, creo que fue un error de Cristina definir su conducción partidaria desde la imposición. Sobre todo, cuando había muchos compañeros y compañeras desde el interior del país que respetábamos su conducción, pero en términos de que el respeto sea mutuo y que también se interpreten las realidades políticas provinciales desde una renovación del peronismo en sus autoridades. ¿Respetamos a Cristina? Sí, claramente, pero también exigimos que el respeto sea mutuo a los dirigentes que hemos ganado elecciones en nuestras provincias, a los gobernadores peronistas.

P: En ese sentido, ¿por qué los gobernadores no dieron señales de respaldo?

C.M.: Porque Cristina eligió encerrarse sola en el partido y no respetar la propuesta de Ricardo Quintela. Incluso si no íbamos a una elección interna, debería haber tenido un gesto de convocar y armar una lista unidad donde incluyera a todos. Porque en vez de la conductora del Partido Justicialista para construir una nueva mayoría y un peronismo de vanguardia, termina siendo la intermediaria de La Cámpora para defender intereses de un solo sector, anulando los intereses del peronismo en su conjunto. Tendría que abrazar a toda la diversidad que expresa el justicialismo, también en la provincia de Buenos Aires. Después vino la suspensión de las elecciones internas en las provincias, que un caso fue el de Jujuy. Luego vino la intervención de otros PJ provinciales porque no se alineaban con el dogma de la conducción nacional. Y cuando mirás la conformación de la mesa o del Consejo Nacional del Partido Justicialista, no están los gobernadores, no están los intendentes, no están los senadores, salvo algunos escasos, como Uñac o Manzur. Esperábamos mostrar madurez, superar las cuestiones internas y ponernos por encima de las diferencias tratando de construir una unidad después de este desastre de Milei. Ese era el rol de quien fuera presidente del Partido Justicialista o lo que esperábamos todos. ¿Y qué terminó sucediendo? Que eligió ser mamá en vez de sostener ese respeto que le teníamos todos como estadista.

P: Mencionó a la provincia de Buenos Aires, ¿cómo está viendo esa tensión entre Kicillof y La Cámpora?

C.M.: Negativamente desde todo punto de vista. No se ha aprendido nada de la falta de diálogo y de las presiones que hemos sufrido durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina. A muchos de nosotros nos parecía un absurdo que las diferencias se disputaran en el escenario público; pagamos muy caro el precio de no haber podido controlar eso. Un Gobierno que tenía que dar respuestas a la gente en vez de estar tirándose cartas, publicándose tuits o reboleándose renuncias. Muchachos, siéntense, ordénense, peléense si quieren puertas adentro, pero de puertas para afuera tenemos un Gobierno que sostener y una sociedad a la cual darle respuesta. Ese debiera haber sido el aprendizaje después de perder las elecciones y entregar el Gobierno a Milei. O sea, no podemos negar que parte del problema fueron nuestras internas. Pasó un año y medio y de nuevo se reitera la misma metodología, con funcionarios en el Gobierno provincial que no le responden al gobernador, que lo boicotean con líneas internas, con ministerios loteados. Kicillof podría ser el que se proyecte a ese peronismo del futuro, el que dijo que construyamos una nueva música y una nueva canción. Dijeron que saquen el bastón de mariscal y parece que cuando sacás el bastón del mariscal te agarran al bastón y te rompen la cabeza. ¿Quiénes? ¿Los que tienen la legitimidad de haber ganado una elección? No, en realidad los que quieren seguir teniendo la lapicera de Cristina para ordenar al peronismo en provincia de Buenos Aires, en Jujuy, en Misiones, en Salta o en donde se le dé la gana. Porque como no pueden ganar elecciones, no pueden construir política, ahora usan a Cristina como presidenta del Partido Justicialista. En este punto estoy hablando puntualmente de lo más destructivo que tiene el peronismo, que es La Cámpora.

Elecciones provinciales en Jujuy

P: El 11 de mayo hay elecciones en Jujuy, y por lo que viene mencionando parece claro de dónde viene la intención de salir a marcar distancia con el partido intervenido.

C.M.: En Jujuy lo más absurdo que podés ver en la foto del peronismo es que los intervenidos están sentados haciendo campaña con los interventores. Entonces, hubo una intervención del Partido Justicialista en el mes de julio del año 2023 con una razón fundante, que fue que las autoridades en ese momento, en ejercicio, fueron cómplices de la reforma constitucional que generó Gerardo Morales a espalda del pueblo. Esa represión fue altamente dolorosa para toda la sociedad jujeña, donde se replicaron métodos extorsivos y todo estuvo basado en la complicidad del Partido Justicialista, que no solamente perdió su rol opositor, sino que se transformó en el socio de Gerardo Morales. Entonces, cuando se decide la intervención del Partido Justicialista fue para terminar con todo esto, y yo fui parte de esa decisión, pedí a las autoridades nacionales en aquel momento que eso se tenía que terminar. Yo quizás reflejo eso en esta banca, porque básicamente la sociedad jujeña terminó eligiendo si esta banca la ocupaba un senador que representaba Gerardo Morales o la ocupaba yo. Entonces creo que hay una valoración ahí, hay una legitimidad de haber ganado una PASO no solamente a La Cámpora, sino también al expresidente del PJ.

pic.twitter.com/A4D6D5sGHn — Carolina Moises (@CarolinaMoises) April 24, 2025

P: ¿Nunca tuvo posibilidad de plantear estos temas a Cristina Kirchner?

C.M.: Yo me reuní con Cristina, le llevé un proyecto ganador, le planteé qué provincias podemos ganar las gobernaciones en el 2027, le llevé un proyecto para ganar Jujuy, donde la tensión con el radicalismo tiene que sostenerse no solamente en la unidad de las partes del peronismo de Jujuy, sino en una propuesta programática que sea atractiva para los jujeños y jujeñas, pero además también en una posición política de centralidad opositora, de defender los intereses de la gente y no defender los intereses de los dueños de Jujuy. En la provincia, entre tres o cuatro manejan el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Esa distorsión, que por ahí no se ve desde acá, se consolidó con la reforma constitucional. Entonces esta es la primera elección desde que está Milei en el escenario, es la primera elección desde que el radicalismo perdió en Jujuy, es la primera elección desde que el peronismo a nivel nacional consolida una posición opositora que después en las provincias la transforma en cómplice. Entonces hay una gran desarticulación del discurso entre lo que se dice en Buenos Aires y lo que La Cámpora hace en las provincias. Porque no tienen problemas en ir en Jujuy con quienes son socios de Gerardo Morales. La Cámpora conduce a los interventores, los interventores que tenían que ir a normalizar el partido y garantizar las elecciones internas van a ser mandaderos de Máximo Kirchner.

P: ¿Es una suerte de PASO esta elección del 11 de mayo dentro del peronismo?

C.M.: Indudablemente, por el hecho de haber boicoteado la elección interna, se ha transformado en una interna abierta. Vamos a ver quién es más peronista o quién es el mejor peronista, o cuál es el más opositor. Nosotros armamos un frente que se llama "Somos Más", que es multipartidario, con una identidad de este peronismo renovado. Necesitamos recuperar ese diálogo con la sociedad. En Jujuy hay un sistema extorsivo, de mucha concentración de poder. La justicia está politizada a niveles que generan que no haya garantías para nadie que quiera participar. Hoy casi todos los espacios de participación están cooptados por el gobierno radical. Son sistemas que funcionan durante mucho tiempo a través de la generación del miedo, pero hubo un antes y un después de la reforma constitucional, cuando la gente reaccionó masivamente. Todo eso ahora hay que transformarlo en representatividad.

P: ¿Y qué escenario ves para las elecciones? ¿Cómo imagina la performance de LLA?

C.M: Los libertarios en sus desarrollos provinciales están inmaduros, les cuesta mucho construir candidatos referentes y terminan siendo construcciones ficticias desde lo que es la territorialidad. Sí hay un anclaje de mucho enojo todavía en la sociedad argentina. Un poco se vio con Santa Fe: hay una fuerza libertaria que en las encuestas aparece con un número abrumador, pero no se puede reflejar en el resultado electoral. Creo que eso se va a ver el 11 de mayo en las cuatro provincias que votamos.

P: O sea, observa que se mantiene el respaldo a Milei en las provincias.

C.M.: A Milei creo que sí, y eso también es parte de nuestra responsabilidad. Hay que construir una cosa mucho más creíble desde el peronismo, es lo que no estamos logrando. Primero porque no se comprendió qué pasó, hay gente que no quiere ver qué pasó. Para mí la esencia de la representación es saber qué piensa la sociedad. El peronismo no hizo ese ejercicio, prefieren taparse los ojos, taparse la boca, taparse los oídos, y esa es otra razón de por qué Milei es Presidente, que es detestable como figura política, que destruye por destruir nada más. Nos tendría que dar vergüenza a quienes, por nuestros errores, por nuestras debilidades, de alguna manera perdimos la brújula en lo que el peronismo siempre se caracterizó de representar a las mayorías. No la vimos, básicamente, no vimos qué es lo que pasaba. Se generó una distancia enorme entre los representados y los representantes. Sergio Massa hubiera sido el mejor presidente que necesitaba la Argentina para esta época. Porque interpreta esa vocación de poder que siempre tuvo el peronismo, tiene un perfil de pragmatismo a la hora de la toma de decisiones, que no deja de estar en contacto con la realidad más chiquita. Necesitamos un Estado más moderno, pero Milei rompe todo, destruye todo y lo que queda en el medio es la gente desamparada y desordenada.

P: ¿Cómo se refleja esa política en Jujuy?

C.M.: Los efectos son terribles. Está colapsado el sistema de salud, el deterioro es total, porque a las provincias no les alcanza para sostener el sistema sanitario. Otro elemento, las rutas, capaz que desde Buenos Aires no se nota, porque por ahí el problema son los trenes, los subtes, los colectivos. Pero en un país tan grande como el nuestro, donde no tenemos un sistema ferroviario que llegue hasta el interior, no se puede explicar el deterioro de las rutas. Yo les pediría que vayan a mirar y a buscar datos del desastre que es el estado de la ruta 34, de la ruta 9, de la ruta 40, de todas las rutas de este país, por el capricho de un tipo que dice que no le va a poner un peso más a Vialidad. El Ministerio de Educación de la Nación no existe ni siquiera para marcar pautas mínimas. La destrucción del sistema productivo es impresionante en Jujuy. Artesanos y artesanas que hoy no tienen para vivir. La caída en el turismo: ahora pasamos Semana Santa, que generalmente tenía plena ocupación, con cantidades de locales cerrados en la Quebrada de Humahuaca. Era uno de nuestros elementos más fuertes en la economía jujeña, como un multiplicador y generador de trabajo genuino