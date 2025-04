Universidad Siglo 21 celebró 30 años de innovación educativa

Por otro lado, se anunció la inversión en carreras de Ingeniería y Ciencias, la consolidación de Insight 21 como un prestigioso think tank de Latinoamérica, la profundización de la presencia territorial de la universidad en todo el país, la construcción de un nuevo campus en el parque industrial de Villa María y la construcción de un estadio deportivo en la ciudad de Córdoba.

Actualmente, hay más de 100.000 egresados de la universidad que viven en distintos puntos del país y la región y tuvieron la posibilidad de recibirse tanto en tecnicaturas, como licenciaturas y posgrados.

Cómo fue la celebración por los 30 años de la universidad

Para celebrar el cumpleaños número 30, se realizó una innovadora proyección de mapping sobre los edificios del campus, el cual fue diseñado por el emblemático arquitecto Cesar Pelli. A través de estas imágenes se narró visualmente el sentido de lo construido por la Universidad en sus tres décadas. Como metáforas, surgieron la semilla fundacional, el árbol que crece (figura emblemática de la convivencia) y el bosque de graduados, lo que representa un modelo educativo que echa raíces profundas y se proyecta con fuerza. Además, se inauguró un mural representativo con una declaración de principios e identidad.

Todos los presentes; figuras del mundo empresarial, de gobierno y del tercer sector, grandes exponentes del mundo del pensamiento y la academia, además de la comunidad educativa completa de la Universidad, disfrutaron del espectáculo y luego participaron del acto institucional.

Allí, la Vicepresidenta de Fundación Universidad Siglo 21 y ex Rectora, Mgtr. María Belén Mendé, fue la responsable de dar la bienvenida y hacer la apertura del acto, compartiendo su visión de futuro: “Hoy estamos aquí para honrar 30 años de un legado vivo: un movimiento transformador que ha tocado vidas, sembrado futuro e impactado profundamente en la educación de todo el país. Nuestra misión no se detiene: estamos comprometidos con los próximos 500 años. Con las generaciones que vendrán a romper límites, a desafiar lo establecido y abrir nuevos caminos”, afirmó.

Además, los artistas cordobeses Jairo y Silvia Lallana se encargaron de cantar el Himno Nacional. Al finalizar, el Intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, compartió unas palabras alusivas a la celebración, simbolizando el profundo compromiso y gratitud de Universidad Siglo 21 con Córdoba. El evento contó además con la presencia de autoridades de gobierno como el Gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; la Vicegobernadora Myrian Prunotto; la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Mercedes Miguel; el Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba, Horacio Ferreyra; la Ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de la Provincia de Córdoba, Laura Jure; la Ministra de la Mujer de la Provincia de Córdoba, Claudia Martínez; el Viceintendente de la ciudad de Córdoba, Javier Pretto y el Diputado Nacional Rodrigo de Loredo, entre otras autoridades de distintas provincias del país.

Luego, la actual Rectora y primera egresada de la Universidad, Mgtr. Laura Rosso destacó el proyecto educativo: “Evolucionar la educación, para evolucionar el liderazgo de las personas. En cada aula, en cada espacio, estamos redefiniendo qué significa aprender. Porque el título importa, pero más importa lo que sabemos hacer con él. Somos una Universidad con propósito, con conciencia ambiental y social. Entendemos que educar también es cuidar. Cuidar el presente para crear el futuro", expresó.

Durante el acto se rindió un homenaje al Presidente y Fundador de la Universidad, Lic. Juan Carlos Rabbat, una figura clave en la historia y el presente de la institución. Rabbat tomó la palabra para el discurso central del acto, brindando palabras inspiradoras para todos los presentes: "Siglo 21 nació como una idea que muchos creían utópica: una universidad laica, democrática y trascendente, al servicio del desarrollo, el progreso y la convivencia. Pero los sueños no necesitan permiso: necesitan decisiones. Cuando fundé Universidad Siglo 21 lo hice convencido de que una universidad diferente era posible. No fue fácil, fue un acto de coraje y de esperanza apostar por un modelo educativo distinto, enfocado en fortalecer la autoestima de sus estudiantes para su desarrollo personal y profesional. Hoy, 30 años después, el propósito que impulsó nuestros inicios sigue vigente y formamos día a día personas libres y comprometidas con su futuro. Mejorar la humanidad a través de la educación, cuando se combina con libertad, mérito y ciencia, no tiene límites.", expresó.