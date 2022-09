Escándalo: Ucrania acusó a Uruguay por mandar a un funcionario a los referendos separatistas

"En estos días, las autoridades rusas de ocupación están haciendo esfuerzos considerables para celebrar sus pseudo-referéndums en los territorios temporalmente ocupados a toda costa. E insiste en que serán transparentes y legítimos. Para esto, incluso llamó a observadores extranjeros", advirtió Kiev en un comunicado.

Y consignó que el Ministerio de Reintegración de Territorios Temporalmente Ocupados y todas las agencias interesadas, "incluidas las fuerzas del orden, ya conocen sus nombres".

"Estos son representantes de la propia Rusia, así como de Bielorrusia, Siria, Egipto, Brasil, Venezuela, Uruguay, Togo y Sudáfrica. En esencia, están participando en un crimen colectivo contra el estado soberano e independiente de Ucrania", denunció Kiev.

El texto oficial evaluó que "todos los que se atreven a complacer a los criminales se convierten en criminales".

Uruguay se desmarcó del funcionario

La queja ya circulaba ayer aún antes de ser oficializada y de inmediato la Cancillería uruguaya y el Frente Amplio, fuerza de la que es dirigente el observador de las consultas, se desmarcaron de la presencia en esos territorios de Sebastián Hagobian, funcionario de la Intendencia de Montevideo.

Según diarios montevideanos, Hagobian integra la Comisión de Relaciones Internacionales del FA y preside la rama juvenil de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. El dirigente está en Zaporiyia, mientras que los otros referendos se realizaban hasta hoy en Donetsk, Lugansk y Jerson.

En un primer momento, Hagobian dijo a la agencia RIA Novosti que estaba en el lugar "en nombre de 67 organizaciones de partidos latinoamericanos de 30 países", que buscaban "asegurarse de que todo sea legal aquí".

"Es importante estar y ver lo que está pasando sin intermediarios. Queremos que este evento sea un triunfo de la democracia y que la gente pueda determinar con libertad e independencia su propio destino", explicó, y destacó la existencia de "un pueblo organizado que puede autodeterminarse libremente".

Después, el dirigente pareció cambiar el tono y escribió en su cuenta de la red Twitter que "la observación electoral y de la guerra no implican validar resultados, pero sí obtener información de primera mano", aclaró que estaba con licencia y que su presencia en la zona era para "mantener diálogos políticos vinculados en contra de la invasión de Azerbaiyán contra Armenia".

Y el semanario Búsqueda citó declaraciones en las que Hagobian contó que estaba en Moscú para hacer un taller de geopolítica cuando lo invitaron a participar como observador en las votaciones. "Era una oportunidad histórica que no podía rechazar", aseguró entonces.

Anoche, la Cancillería uruguaya emitió un comunicado en el que afirmó que "en forma alguna" el Gobierno "ha manifestado apoyo a dichos referéndums, ni han existido acciones o declaraciones que de forma directa o indirecta permitan suponer que las autoridades nacionales avalan estos pronunciamientos a todas luces ilegales".

"Uruguay no ha enviado observadores para dichos referéndums. La participación individual del señor Sebastián Hagobian, integrante del Frente Amplio, no compromete ni afecta en nada la posición del Estado uruguayo y su gobierno en torno a este tema", expresó.

El pronunciamiento, además, coincidió con el discurso ante la ONU del canciller Francisco Bustillo, que condenó la invasión rusa y respaldó a las autoridades de Ucrania.

La Cancillería "no avala las acciones de cualquier naturaleza destinadas a legitimar la ocupación a través del uso de la fuerza de parte del territorio ucraniano, tal como lo ha expresado reiteradamente en sus posiciones oficiales realizadas ante múltiples foros internacionales", insistió la dependencia.

También el FA aclaró que Hagobian "no se encuentra en Rusia en representación del Frente Amplio ni de Asamblea Uruguay", sino "realizando un viaje particular y en ningún caso representa ni cuenta con el respaldo de esta fuerza política".

Para despejar todavía más las dudas, el titular frenteamplista, Fernando Pereira, dijo en conferencia de prensa ?reportada por el sitio de El País- que la alianza "no sólo no lo respalda sino que no lo designó ni comparte que esté haciendo esa tarea".