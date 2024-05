El Senado ya analiza la ley bases en un plenario de comisiones

Ley Bases: cómo es el panorama en cada comisión

Presupuesto y Hacienda y Legislación General son integradas por 17 senadores y en ambas el kirchnerismo cuenta con siete integrantes. En Asuntos Constitucionales son 19 y allí el kirchnerismo cuenta con ocho integrantes. La importancia de la composición de los comisiones reside en que en las tres se encuentran algunos senadores que todavía mantienen bajo la manga lo que harán con respecto a la concesión de un dictamen de mayoría en favor de LLA, lo que habilitaría la discusión los mega proyectos en el hemiciclo senatorial.

En Asuntos aparece Lucila Crexell (Neuquén) y el radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego), que viene de rechazar el DNU. En Legislación General están, además de Crexell y Blanco, Kueider, que ya manifestó que no votará a "libro cerrado". A estos se suma la incógnita de la misionera, Sonia Rojas Decut, y el santacruceño José María Carambia.

En tanto, en Presupuesto y Hacienda repite Blanco y se suma el senador y presidente de la UCR, Martín Lousteau, quien también votó contra el DNU de Milei e hizo caminar por la cuerda floja el pliego del rabino del Presidente, Axel Wahnish, designado como embajador argentino en el Estado de Israel hace algunas semanas.

Senado comisiones.jpeg Senadores discuten los temas más importantes de la ley Bases. Ignacio Petunchi

Cambios en la ley bases: el Gobierno habló de "error de tipeo" y UP salió a desmentirlo

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a los cambios irregulares identificados por la oposición en el texto de la ley Bases y, ante la consulta en su habitual conferencia de prensa, aseguró que se trató de un "error de tipeo".

"Entiendo que hubo un error de tipeo. Hablé con la gente del Senado y lo están solucionando. No soy muy ducho en lo fino del proceso", expresó este martes el funcionario de La Libertad Avanza (LLA). De esta manera, Adorni confirmó que el proyecto impulsado por Javier Milei y su Gabinete sufrió cambios por fuera de la norma en el traspaso del texto de la Cámara de Diputados al Senado.

Ante una consulta de Ámbito, el titular del bloque de UP en Diputados, Germán Martínez, le respondió al Gobierno. "No es un error de tipeo y no es el Senado el que lo tiene que modificar porque el que lo comunica es Diputados", manifestó.