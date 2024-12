Una joven turista fue asesinada a disparos en Río de Janeiro: su último posteo en redes

De acuerdo a las primeras informaciones reveladas por las autoridades, el asesino sería un menor de 16 años, quien habría huido de la escena del crimen.

El último posteo en sus redes sociales

Horas antes de la tragedia, la contadora había realizado una publicación en su cuenta de Instagram. En la misma, se puede observar una foto en la playa, junto con la descripción "Hola Río".

Tras la noticia, muchos usuarios residentes de dicha ciudad comenzaron a lamentar su muerte y a advertir a los turistas: "No vengan a Río de Janeiro". Además, otros pusieron que "no quieren conocer" el lugar, e incluso algunos dieron marcha atrás con viajes planeados: "Tengo un viaje para ir en marzo... ¡voy a vender la entrada del evento y a la mierda el pasaje! No vale el riesgo... RJ nunca más".

"No vengan a Río de Janeiro", advierten residentes.

El caso del funcionario argentino baleado en Río de Janeiro

Como antecedente reciente, Gastón Burlón, un reconocido empresario del ámbito turístico argentino y el actual presidente de la Cámara Argentina de Turismo Estudiantil (CATE), fue baleado mientras se encontraba de vacaciones con su pareja, Nadia Loza, secretaria de Turismo de Salta, y sus dos hijos.

Nadia Loza, pareja de Burlón, catalogó al episodio como "una pesadilla", tras ser víctimas de un violento asalto en la favela Morro dos Prazeres, en el barrio de Santa Teresa: "Al lado de él, iba Agustín, su hijo mayor, y, atrás, Santiago (hijo menor), Micaela (novia de Agustín) y yo. Seguíamos las indicaciones del GPS como tantas otras veces lo hacemos, doblamos por una calle angosta y empinada de Santa Teresa en la que no vimos nada fuera de lo común".

Sorpresivamente, aparecieron dos personas apuntándonos con armas e hicieron cuatro disparos, le dieron a Gastón, perdió el control del auto y chocamos contra una pared", añadió la mujer en declaraciones a Informate Salta. La situación se tornó desesperante cuando su hijo mayor, Agustín, gritó "¡Me mataste a mi papá!" al ver a su padre herido.