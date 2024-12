Ataque al exsecretario de Turismo de Bariloche en Brasil: identificaron a los sospechosos, pero el juez no los detuvo por una insólita explicación

En las últimas horas, la Justicia de Río de Janeiro identificó a cuatro sospechosos del ataque al argentino Gastón Burlón. Sin embargo, el juez de turno Orlando Eliazaro Feitosa no dictaminó las detenciones de los acusados.

Mientras el exfuncionario de Turismo de Bariloche Gastón Burlón sigue internado en grave estado, la Justicia de Río de Janeiro logró identificar a cuatro sospechosos del ataque con disparos de arma de fuego. Sin embargo, el juez que sigue la causa decidió no detenerlos por una insólita explicación.

Según lo que informó el sitio G1, parte de la cadena Globo TV, la Delegación Especial de Apoyo al Turismo (DEAT) identificó a los sospechosos del ataque a BUrlón como Cláudio Augusto dos Santos, alias "Jiló"; Tiago de Oliveira, conocido como "TG"; Raphael Corrêa Pontes, apodado "De Lara"; y Sandro da Silva Vicente, llamado "Sandrinho". Este último habría sido señalado por testigos como el autor de los disparos que impactaron en el vehículo.

A pesar de la gravedad del caso, el juez Feitosa no ordenó las detenciones de los hombres en cuestión, dado que no se trataba de una situación urgente. El Ministerio Público también consideró que la medida no era necesaria de inmediato.

“A pesar de la gravedad de los hechos, esta circunstancia por sí sola no justifica la intervención de este Tribunal de turno, por lo que el caso puede ser evaluado por el Tribunal Natural”, explicó el magistrado.