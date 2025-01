Murió David Lynch, un ícono del cine mundial

“Con profundo pesar, nosotros, su familia, anunciamos el fallecimiento del hombre y el artista, David Lynch” , señala el texto, que concluye: “Agradeceríamos algo de privacidad en este momento. Hay un gran agujero en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él diría, ‘Mantén tu ojo en la rosquilla y no en el agujero. Es un día hermoso con sol dorado y cielos azules todo el camino’”.

Aunque la familia no ha oficializado los motivos que llevaron a la muerte a David Lynch , desde el 2020 fue diagnosticado de enfisema , una enfermedad pulmonar crónica que daña los alvéolos y dificulta la respiración. El director era reconocido por ser un asiduo consumidor de tabaco e incluso no fue hasta el 2022 que dejó de fumar.

“He tenido enfisema por fumar durante tanto tiempo y, por lo tanto, estoy confinado en casa, me guste o no. Sería muy malo para mí enfermarme, incluso con un resfriado”, reveló en agosto del 2024 el director nacido en Missoula, Montana.

En la misma conversación a la revista especializada Sight and Sound, señaló: “Fumar era algo que me encantaba, pero al final me ha hecho daño”. “Era parte de mi vida de artista: el olor del tabaco, encenderlo, fumar y sentarme a mirar mi trabajo o pensando en cosas, nada en este mundo es tan bonito. Y ahora me está matando. Dejarlo es difícil”, concluyó.