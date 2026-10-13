¿A qué se dedica Carlos Tevez hoy? El imperio de negocios y marcas que construyó tras el fútbol

El ídolo de Boca anunció su despedida de la gente, pero fuera de las canchas lleva tiempo trabajando en distintos emprendimientos.

Después de dejar el fútbol, Tevez fue llevando parte de su carrera hacia distintos negocios y proyectos propios.

Carlos Tevez se prepara para volver a La Bombonera, esta vez para despedirse definitivamente de los hinchas de Boca . Pero mientras se acerca su partido homenaje, también tiene una faceta bastante menos conocida como empresario, con millones de dólares invertidos en proyectos que poco tienen que ver con el fútbol.

Su interés por los negocios comenzó cuando todavía jugaba en Europa y fue creciendo con el paso de los años. Algunas de sus apuestas siguen en marcha y otras le trajeron más dolores de cabeza que alegrías. Incluso hubo una que terminó en la Justicia.

El número 32 acompañó a Tevez durante buena parte de su carrera en Inglaterra y terminó convirtiéndose en algo más que un recuerdo futbolero. En 2025, se asoció con la marca española Bullpadel para lanzar Apache 32 , su propio proyecto de clubes de pádel.

El número 32 que lo acompañó durante años en el fútbol terminó convirtiéndose en la marca de su proyecto de pádel.

La primera sede abrió en marzo de 2026 en Bella Vista, provincia de Buenos Aires. El complejo tiene cinco canchas y está pensado tanto para quienes quieren pasar un rato jugando con amigos como para aquellos interesados en entrenar y mejorar su nivel.

Tevez ya prepara la llegada de la marca a la Ciudad de Buenos Aires. La próxima apertura será en Caballito y el propio exfutbolista la anticipó en sus redes sociales con un mensaje bastante directo: "Caballito, preparate. Apache 32 está llegando".

La idea es sumar nuevas sedes mediante franquicias. Para eso, su entorno creó dos empresas, World Padel y Global Padel, en las que participan su hermano Diego y Adrián Ruocco, su representante de toda la vida.

El acuerdo con Bullpadel también incluye una línea de paletas que lleva su nombre. Entre los modelos disponibles aparecen la Apache Power 32 y la Vertex 03 Apache, además de ropa deportiva que se vende a través de su tienda oficial.

Tevez ya había utilizado ese número en un proyecto comercial anterior. En 2011, cuando todavía jugaba en Manchester City, lanzó Tevez 32, una colección de ropa masculina con diseños inspirados en su carrera.

Tevez también apostó por el negocio aéreo con una empresa pensada para ofrecer vuelos privados y servicios turísticos. Instagram de Carlos Tevez

El emprendimiento aerocomercial de Tevez y el turismo privado

Mucho antes de meterse en el pádel, Tevez también incursionó en el negocio aéreo. En septiembre de 2020, cuando todavía vestía la camiseta de Boca, se asoció con el empresario Daniel Darío Mautone para crear una compañía de transporte.

La firma nació como Avatars S.A., pero tuvo que cambiar de nombre pocos días después porque ya existía otra con esa denominación. Así apareció Fly Summer, donde Carlitos y su socio comenzaron con una participación del 50% cada uno.

El objeto de la sociedad contemplaba vuelos dentro y fuera de Argentina, transporte privado y actividades vinculadas con el turismo. La empresa también podía participar en la organización de viajes.

Su hermano Diego figura en esta iniciativa como director suplente de la compañía. Fly Summer continúa registrada como una empresa activa, con el transporte aéreo de pasajeros como actividad principal.

Una de sus apuestas inmobiliarias terminó en la Justicia después de quedar frenada la obra en la que había comprado tres departamentos. Instagram de Carlos Tevez

Las inversiones inmobiliarias que no salieron como esperaba

No todas las aventuras empresariales de Tevez tuvieron el recorrido que imaginaba. Una de las más complicadas fue su participación en Love Córdoba, un enorme proyecto inmobiliario que prometía levantar un complejo residencial en la capital cordobesa.

La construcción estaba prevista en un terreno ubicado en la zona de avenida Colón y Cárcano. El desarrollo contemplaba edificios de departamentos y un hotel.

El Apache se había interesado en el emprendimiento y compró tres departamentos por los que habría desembolsado alrededor de u$s1,5 millones. Era una apuesta importante, incluso para alguien que había pasado por clubes como Manchester United, Manchester City y Juventus.

Pero las cosas no salieron como esperaba. El proyecto comenzó a sufrir demoras y los problemas se acumularon hasta que la construcción quedó paralizada. Con el correr de los años, los compradores empezaron a reclamar por las propiedades que nunca llegaron a recibir.

La situación terminó en los tribunales. En mayo de 2023, la Justicia de Córdoba ordenó la liquidación del fideicomiso encargado del desarrollo, lo que abrió un proceso para determinar las deudas pendientes y atender los reclamos de los afectados.

Tevez quedó entre quienes habían puesto dinero en una obra que nunca se completó. Hasta el momento no se conoce cuánto logró recuperar de su inversión, por lo que tampoco está confirmado que haya perdido la totalidad de los fondos. Su inversión quedó así atada al proceso abierto tras la liquidación del fideicomiso y a la posibilidad de recuperar parte del dinero destinado a los tres departamentos.