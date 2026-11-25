Adiós Apache, la despedida de Carlos Tevez: precios de la entradas y cómo comprarlas + Agregar ámbito en









El último partido de Carlos Tevez reunirá a figuras del fútbol mundial en La Bombonera el próximo 20 de diciembre.

La Bombonera volverá a vestirse de gala para el partido despedida de Carlos Tevez.

El domingo 20 de diciembre, Carlos Tevez tendrá su partido despedida en La Bombonera. Tras revelar una primera tanda de invitados de renombre confirmados para este encuentro especial, se dieron a conocer todos los detalles sobre cómo conseguir las entradas y los precios según el sector.

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La venta de entradas se realizará a través de apache.fantixtickets.com y se divide en dos etapas diferenciadas por el medio de pago y la disponibilidad. En ambos casos, cada usuario podrá comprar hasta cuatro entradas.

Adiós Apache: el partido despedida de Carlos Tevez El domingo 20 de diciembre en La Bombonera se celebrará el partido despedida de Carlos Tevez con la presencia de distintos invitados confirmados. Entre los nombres anunciados figuran Martín Palermo, Gianluigi Buffon, Sergio Agüero, Leandro Paredes, Rio Ferdinand y Rolando Schiavi.

El encuentro reunirá referentes de distintas etapas en el estadio, en el marco de la despedida del exjugador a 4 años de su retiro del fútbol profesional. A medida que se acerque la fecha, se irán sumando novedades alrededor del partido.

Los jugadores estrella que estarán en la despedida de Carlos Tévez en la Bombonera. Entradas para la despedida de Tevez: precio y cómo comprarlas Desde las 12:00 de este miércoles, comenzó la preventa exclusiva de BBVA Mastercard que tendrá duración hasta el jueves 26 de noviembre a las 23:59 o hasta agotar las siete mil entradas asignadas.

El viernes 27 de noviembre, también a las 12:00, comenzará la venta general, sujeta a disponibilidad de stock. Para esta tanda de tickets, se aceptará MODO y Mercado Pago con crédito, débito o dinero en cuenta, y se mantendrán las seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Mastercard de BBVA Argentina a través de MODO. Una vez confirmada la transacción, los tickets llegan dentro de las 24 horas a la aplicación oficial ADIOS APACHE. Allí se debe ingresar con el mismo correo electrónico usado en la compra y se admite una única sesión activa por usuario a la vez. La aplicación también permite transferir entradas a otra persona hasta el inicio del partido, siempre que no hayan sido utilizadas y con conexión a internet. Una vez que el destinatario acepta la transferencia, la operación no puede revertirse. Precios fijados para cada sector Generales : $130.000 + SC

: $130.000 + SC Platea alta : $200.000 + SC

: $200.000 + SC Platea media : $300.000 + SC

: $300.000 + SC Torres : $300.000 + SC

: $300.000 + SC Platea baja : $380.000 + SC

: $380.000 + SC Palcos: u$d1.023 + SC