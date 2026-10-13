A 20 años de la compra de YouTube: por qué fue el mejor negocio de la historia de la tecnología

Google apostó por una plataforma joven cuando todavía no se sabía cómo podía ganar dinero y terminó haciendo historia.

A dos décadas de una de las compras más recordadas de Silicon Valley, la plataforma sigue ampliando su peso.

Hace 20 años, Google pagó u$s1.650 millones por una empresa que tan solo tenía 20 meses de vida. En ese momento, YouTube ya crecía a una velocidad nunca antes vista, pero todavía tenía que resolver cómo transformar millones de reproducciones en un negocio rentable .

Dos décadas después, la plataforma ya dejó de ser tan solo una página de videos caseros para convertirse en un ecosistema que factura con publicidad, música, televisión, podcasts, transmisiones en vivo y miles de millones de creadores que viven en todas partes del mundo.

El éxito financiero de YouTube se explica por la expansión de sus fuentes de ingresos. Durante 2025, la plataforma generó u$s40.367 millones solamente por publicidad , frente a los u$s36.147 millones del año anterior, lo que implicó un crecimiento del 12%. Cuando se suman los ingresos provenientes de suscripciones, YouTube superó los u$s60.000 millones durante 2025 .

En un solo año, la plataforma facturó más de 36 veces los u$s1.650 millones que costó su adquisición. El crecimiento continuó en 2026, ya que solo durante el segundo trimestre, los ingresos publicitarios alcanzaron u$s11.055 millones , un 13% más que en el mismo período del año anterior.

En el primer semestre completo, la publicidad ya había generado u$s20.938 millones . La dimensión del negocio también puede compararse con Netflix, mientras YouTube superó los u$s60.000 millones en ingresos durante 2025, la plataforma de streaming facturó u$s45.183 millones en el mismo período.

Google apostó por la plataforma cuando todavía no se sabía cómo convertir su enorme audiencia en un negocio rentable. Pexels

La apuesta de Silicon Valley cuando el video online era una incógnita

YouTube nació en febrero de 2005 de la mano de Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, tres exempleados de PayPal. La idea original era permitir que cualquier persona pudiera subir un video a Internet y compartirlo fácilmente.

El crecimiento fue inmediato, cuando Google anunció la compra el 9 de octubre de 2006, YouTube ya registraba más de 100 millones de reproducciones por día y recibía unos 65.000 videos nuevos cada jornada.

A pesar de esas cifras, el modelo todavía tenía varios interrogantes. La plataforma debía afrontar costos enormes de almacenamiento y transmisión, encontrar una forma estable de monetización y resolver los conflictos por derechos de autor. Google decidió no competir directamente con YouTube, por lo que optó por comprarla por u$s1.650 millones en acciones.

La adquisición se completó formalmente el 13 de noviembre de 2006 y mantuvo la marca, la comunidad y la identidad original de la plataforma. Google aportó infraestructura, capacidad financiera, anunciantes y herramientas para comenzar a monetizar una audiencia que ya era enorme.

Uno de los primeros pasos importantes llegó en 2007 con la expansión del Programa de Socios, que permitió a los creadores recibir una parte de los ingresos generados por sus videos. Ese mismo año empezó a desarrollarse el sistema que luego evolucionaría hacia Content ID, una herramienta para gestionar material protegido por derechos de autor y facilitar acuerdos con estudios, discográficas y medios.

La publicidad sigue siendo fundamental, pero Premium, Music y TV ampliaron las fuentes de ingresos de Alphabet. Magnific

Publicidad vs. suscripciones: las claves del modelo financiero de Alphabet

Hoy en día, el negocio de YouTube ya no depende únicamente de mostrar anuncios. La publicidad sigue siendo su principal fuente de ingresos, pero la compañía consiguió sumar una segunda pata con servicios pagos. En 2015 lanzó YouTube Red, que tres años después se transformó en YouTube Premium. A eso se le sumó YouTube Music y YouTube TV.

En marzo de 2025, YouTube Music y Premium alcanzaron los 125 millones de suscriptores, incluyendo las pruebas gratuitas. Por su parte, YouTube TV rondaba los 10 millones de abonados en Estados Unidos, según estimaciones de la industria. Al mismo tiempo, la plataforma continúa expandiendo las superficies donde puede generar dinero.

El consumo en televisores ya supera las 1.000 millones de horas diarias en todo el mundo, pero Shorts registra alrededor de 200.000 millones de visualizaciones por día. Los podcasts tienen más de 1.000 millones de usuarios activos mensuales vinculados a este tipo de contenido. La evolución muestra por qué la compra terminó convirtiéndose en una de las operaciones más importantes de Silicon Valley.