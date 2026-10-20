Beneficios laborales: lanzan un sistema para pagar comidas fuera de la oficina

La plataforma permite a las compañías asignar un presupuesto de alimentación a sus trabajadores para utilizar en restaurantes y aplicaciones de delivery. La iniciativa también apunta al sector gastronómico.

El lanzamiento también incorpora al sector gastronómico, que puede encontrar en los beneficios corporativos un canal adicional de ventas.

Los beneficios vinculados con la alimentación de los empleados comienzan a incorporar nuevas herramientas digitales que permiten extender su uso más allá de los comedores tradicionales de las empresas. En ese mercado, Edenred lanzó en la Argentina Comedor Edenred+, una plataforma que permite a las compañías asignar un presupuesto para que sus trabajadores puedan pagar comidas en restaurantes, comercios gastronómicos y aplicaciones de delivery , sin necesidad de contar con un comedor propio.

El sistema funciona mediante una credencial 100% digital , que los empleados pueden utilizar desde sus teléfonos celulares a través de tecnología NFC/contactless. Los pagos se realizan dentro de la red de establecimientos y servicios adheridos a Edenred, mientras que las empresas definen el presupuesto destinado al beneficio.

La propuesta está dirigida a organizaciones con distintas modalidades de trabajo, tanto presencial como híbrida o remota. De esta manera, busca ampliar el alcance de una prestación que históricamente estuvo asociada a grandes compañías con instalaciones propias para ofrecer comidas a su personal.

"Tradicionalmente, el acceso a beneficios de comedor estaba asociado a colaboradores que trabajaban en establecimientos con comedor propio. Comedor Edenred+ amplía el alcance del beneficio para incluir todas las modalidades de trabajo", explicó Bárbara Granatelli, directora de Asuntos Públicos para Europa, Latinoamérica y Medio Oriente de Edenred .

Para las empresas, la posibilidad de financiar la alimentación de sus trabajadores se incorpora a las políticas de beneficios adicionales que utilizan para atraer y retener personal. La herramienta permite ofrecer esta prestación sin depender de la infraestructura física de cada establecimiento.

Una oportunidad de negocios para restaurantes y comercios

El lanzamiento también incorpora al sector gastronómico, que puede encontrar en los beneficios corporativos un canal adicional de ventas. Los restaurantes y comercios que operan directamente con Edenred pueden monitorear las operaciones realizadas a través de la plataforma y gestionar promociones para atraer clientes.

De esta manera, el sistema conecta a las empresas que financian el beneficio con los trabajadores que lo utilizan y los establecimientos que reciben los pagos. La propuesta incluye tanto locales gastronómicos como aplicaciones de delivery, lo que amplía las posibilidades de uso fuera del lugar de trabajo.

"Comedor Edenred+ genera valor para todos los actores del ecosistema. Para los colaboradores, amplía el acceso a opciones de alimentación mediante una credencial digital NFC/contactless y contribuye a su bienestar diario", señaló Matías Varone, director Go-to-Market & Producto de Edenred Benefits & Engagement.

El ejecutivo sostuvo además que, para las empresas, este tipo de prestaciones puede acompañar las estrategias de atracción y retención de talento. En cuanto a los comercios, la compañía considera que el sistema puede contribuir a impulsar el consumo en restaurantes y otros establecimientos adheridos.

Según informó Edenred, la solución se desarrolla en el marco de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y la normativa vigente sobre beneficios para los trabajadores.

La iniciativa forma parte de la expansión de los servicios digitales de la compañía, que tiene presencia en distintos segmentos vinculados con beneficios laborales, movilidad y pagos corporativos.

A nivel internacional, Edenred opera en 44 países, cuenta con más de un millón de empresas clientes y brinda servicios a más de 60 millones de usuarios. Su red reúne a más de dos millones de comercios asociados y la compañía emplea a unas 12.000 personas en todo el mundo.

Con el lanzamiento en la Argentina, la empresa busca incorporar la alimentación laboral a una modalidad de consumo más flexible, en la que los empleados puedan elegir dónde utilizar el beneficio y los establecimientos gastronómicos accedan a un canal adicional de clientes.