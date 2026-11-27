El dirigente empresarial es recordado por haber participado en la creación del plan económico de Carlos Menem. En los 70' estuvo seis meses cautivo a manos de Rodolfo Galimberti, a quien se acercaría décadas después para crear una empresa de comunicaciones para el programa de Susana Giménez.

El empresario Jorge Born murió este viernes a la edad de 92 años. A lo largo de su vida estuvo ligado al grupo Bunge y Born . En la década de los 70' sufrió el secuestro a manos de Montoneros, por el cual se pagó el rescate más alto de la historia mundial. También se lo recuerda por haber participado en la creación del plan económico que la compañía acercó al gobierno de Carlos Menem.

Dirigente del que fuera uno de los conglomerados más importantes de la historia argentina, integraba una de las familias de mayor influencia en la economía y la política local. Nacido en Buenos Aires en junio de 1934, se formó en el Colegio Nacional de Buenos Aires y continuó sus estudios en la escuela de negocios Wharton, de la Universidad de Pensilvania, EEUU.

La compañía Bunge y Born nació a finales del siglo XIX a partir de la alianza de dos familias. La primera fue fundada por Johann Bunge en Ámsterdam en 1818 con el fin de comercializar granos. El nieto del fundador, Ernesto Bunge, convocó a su cuñado Jorge Born (I) en 1884 para fundar la nueva firma con el objetivo de expandir el mercado y exportar productos argentinos hacia su sede en Europa.

Con el tiempo su esfera de influencia se amplió desde el mundo cerealero hacia los alimentos, textiles, pinturas, envases. En la etapa en que el recientemente fallecido Jorge Born (III) formó parte de su conducción, el grupo controlaba compañías como Molinos Río de la Plata, Grafa, Alba y Centenera.

En septiembre de 1974, Jorge Born fue secuestrado junto a su hermano Juan por una célula de Montoneros. El operativo había sido preparado durante meses y derivó en uno de los rescates más elevados registrados en el país.

Juan Born estuvo secuestrado durante dos meses, mientras que Jorge pasó 180 días junto a sus captores, entre los que se encontraba Rodolfo Galimberti. La organización reclamaba el pago de unos u$s60 millones para su liberación. El propio Born reveló que tuvo que interceder con su padre, Jorge Born (II), en aquel momento titular del conglomerado, para que sea puesto en libertad.

Juan y Jorge Born estuvieron secuestrados en el sótano de una carpintería ubicada en la localidad de Carapachay, en el partido de Vicente López, donde operaba la Columna Norte de Montoneros. Tras la liberación, la familia Born abandonó el país y se instaló en San Pablo, Brasil.

Jorge Born y los negocios con Rodolfo Galimberti

Galimberti era uno de los jefes de la Columna Norte. Tuvo participación directa en la planificación y ejecución de la "Operación Mellizas", como se conoció al secuestro. Estuvo al volante del vehículo que llevó adelante el operativo, en el que murieron el chofer Juan Carlos Pérez y el gerente Alberto Bosch.

Durante meses, "El Loco" -como se lo conocía a Galimberti- y Jorge Born compartieron días y noches en el sótano de Carapachay. Años después, aquel vínculo de cercanía que forjaron a lo largo del secuestro se transformó en una sociedad empresarial: en la década de los noventa, Born y Galimberti fundaron Hard Communication, junto con Jorge “Corcho” Rodríguez, quien por entonces era pareja de Susana Giménez.

La firma se encargaba de gestionar los concursos telefónicos organizados para el programa Hola Susana. El trío fue investigado por malversación de fondos de los porcentajes que presuntamente debían destinarse a fundaciones benéficas. A principios de los 2000 fueron absueltos. Born aseguró que aquella relación empresarial le permitió recuperar el dinero que su familia pagó para su rescate.

La influencia de Jorge Born en el plan económico de Carlos Menem

Años antes, en 1989, Bunge y Born participó de la confección del plan económico del gobierno de Carlos Menem para salir de la hiperinflación que dejó la administración de Raúl Alfonsín. La propuesta, conocida como plan BB, planteaba medidas de desregulación y cambios en las restricciones, cupos y aranceles vinculados con las importaciones.

El proyecto que se le acercó a Menem permitió poner al frente del Ministerio de Economía a Miguel Ángel Roig, un ejecutivo del grupo, quien murió pocos días después de asumir. Lo reemplazó Néstor Rapanelli, entonces vicepresidente de la compañía. El programa no logró frenar la suba de los precios y ambos funcionarios dejaron el gabinete durante 1989.

Las falencias del plan también impactaron sobre el propio Jorge Born. El grupo lo apartó de la conducción y en su lugar quedó Octavio Caraballo, quien encabezó una fuerte reestructuración. Años después, la familia Born dejó el holding, que continua actualmente bajo el nombre de Bunge.