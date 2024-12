Cargill reduce 5% de su plantel laboral global: fuerte impacto en Argentina

La fuerte caída en los precios internacionales de los commodities del agro está golpeando a las principales empresas comercializadoras de granos del mundo. En este marco, la multinacional Cargill informó una drástica decisión: despedirá al 5% de su fuerza laboral global, que se traduce en alrededor de 8.000 personas, sobre un total de 164.000 . Un dato no menor es que Sudamérica representa el 21% de su plantel de trabajadores y es por eso que se espera un fuerte impacto en Argentina. Incluso, por estas horas estarían llegando los primeros telegramas de despido.

“Para fortalecer el impacto de Cargill, debemos realinear nuestro talento y recursos para que estén en línea con nuestra estrategia”, afirmó la empresa en un comunicado. “Desafortunadamente, eso significa reducir nuestra fuerza laboral global en aproximadamente un 5 %. Esta difícil decisión no se tomó a la ligera. Nos apoyaremos en nuestro valor fundamental de poner a las personas en primer lugar mientras apoyamos a nuestros colegas durante esta transición”.

Aunque la firma no es de información pública, ya que no cotiza en la Bolsa, por lo que no comporte sus resultados económicos, se supo que para su año fiscal finalizado en mayo pasado registró u$s160.000 millones en ventas, casi un 10% menos que los u$s177.000 millones del año fiscal 2023.