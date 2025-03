Pymes y micromanagement: cómo erradicarlo

Desde la Asociación de Directorios Asociados, Adiras, Martín Yechua, su director ejecutivo, agrega que en este tema “la pelota la tiene el N°1”. Hay algunas preguntas que todo dueño de pyme tiene que hacerse para salir del micromanagement, ya que no es algo sencillo y está instalado en otras personas de la organización, por lo cual hay que empezar por uno. Algunas preguntas: “¿cómo agrega valor? ¿para qué está?, ¿cuál es su principal responsabilidad?, ¿qué porcentaje de su agenda es emergente?, ¿cuál es su último y principal legado?”, dice el ejecutivo. En esa línea se expresa Pablo Barassi, CEO de Integrar y director MBA de ESEADE, para quien también afecta la profesionalización de la empresa. “La más habitual es cuando un fundador o asociados iniciales aún no tienen el nivel de facturación o rentabilidad para pagar el grado de profesionales que llevarán la Pyme a que sea más mediana que pequeña y más allá. O carece de ciertos know how sobre todo comerciales o de internacionalización. Las típicas fases de Start Up, Scale Up, Strenght Up y Lead Up siempre están precedidas por un Shake Out -si me disculpan el abuso del inglés- o “sacudidas”. Son fases sistémicas inevitables, pero también etapas evolutivas”.