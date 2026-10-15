Chau Movistar: qué trámite tienen que hacer los clientes para pasar a Tuenti + Agregar ámbito en









La aprobación de la venta de activos por parte de Telecom derivó en la transferencia de seis millones de usuarios de telefonía móvil e internet a la marca Tuenti.

El traspaso de líneas se realizará de forma paulatina durante los próximos días. Magnific

Se vienen cambios importantes para millones de usuarios de telefonía celular en el país. Tras la aprobación de la venta de activos por parte de Telecom, unos seis millones de clientes de Movistar pasarán a ser atendidos bajo la marca Tuenti, en una jugada que busca reconfigurar el mapa de las telecomunicaciones en la Argentina.

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Esta reestructuración nació a partir de los condicionamientos que impusieron las autoridades de Defensa de la Competencia para autorizar la integración entre Telecom y la filial local de Telefónica. Para evitar un escenario de concentración excesiva en el sector, la empresa tuvo que desprenderse de un paquete masivo de usuarios y redes, aceptando la oferta de Metrotel por 450 millones de dólares.

Telecom pagó u$s1.245 millones por Telefónica, pero tuvo que ceder una parte de sus activos. M1 La operación incluye el traspaso de seis millones de clientes móviles y cerca de 200.000 accesos de internet fija, posicionando a la firma compradora como el tercer operador integral del país para competir directamente contra Personal y Claro.

La venta de Telecom El origen de esta transformación se remonta a febrero de 2025, cuando Telecom Argentina acordó la compra de la filial local de Telefónica por 1.245 millones de dólares, una transacción que le sumaba alrededor de 20 millones de usuarios. Sin embargo, para evitar un monopolio absoluto en el mercado y garantizar la competencia, las autoridades locales exigieron a Telecom desprenderse de una porción masiva de los activos y usuarios adquiridos.

Para cumplir con esas condiciones regulatorias, Telecom aprobó la venta de un paquete de activos a Metrotel por 450 millones de dólares. La empresa compradora adquirió la licencia exclusiva para operar la marca Tuenti en la Argentina mediante el pago de un canon de 1 millón de dólares anuales a la subsidiaria de Telefónica por el derecho de uso. Así, se convierte en el tercer operador móvil integral del país, compitiendo directamente contra Personal (Telecom) y Claro.

A la par de esta operación, Metrotel reestructuró su composición accionaria para asumir el control del negocio. El 51% del capital quedó bajo el control de Nippur Fiber Holdings, grupo inversor de los empresarios argentinos Luis María Blaquier y Sebastián Caputo, mientras que el 49% restante pertenece a la firma norteamericana Beacon, liderada por Ralph Booth. La gestión ejecutiva de la nueva compañía continuará bajo la dirección de su CEO, Sebastián Bardengo. De Movistar a Tuenti: cómo será el pase de clientes Frente al cambio de compañía, los usuarios afectados no tendrán que realizar ningún tipo de trámite, gestión en oficinas ni cambio de chip para mantener la línea activa. La migración de los seis millones de clientes, de los cuales cuatro millones corresponden al Área Metropolitana de Buenos Aires y dos millones al interior del país, se realizará de manera paulatina y automática en los sistemas. Durante los próximos días, los clientes comenzarán a recibir notificaciones de Movistar e instructivos de bienvenida bajo la marca Tuenti. Desde Metrotel explicaron que la prestación del servicio continuará funcionando con normalidad y que se implementará un esquema comercial que combinará abonos tradicionales con modalidad prepaga digital para ofrecer tarifas competitivas. Además, el contrato entre las partes estableció que Telecom no podrá realizar campañas de "repesca" o captación sobre la cartera de usuarios cedida, garantizando la estabilidad de la nueva operadora.

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