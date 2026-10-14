Telecom aprobó la venta de activos a Metrotel por u$s450 millones y Tuenti será la marca de la nueva telefónica

La operación incluye 6 millones de clientes móviles, usuarios de internet fija, espectro radioeléctrico e infraestructura. Qué pasará con los usuarios que cambien de empresa. La nueva compañía tendrá mayoría accionaria argentina.

Telecom pagó u$s1.245 millones por Telefónica, pero tuvo que ceder una parte de sus activos.

El directorio de Telecom Argentina aprobó este miércoles la oferta de Metrotel por u$s450 millones para adquirir activos vinculados a los servicios de telefonía móvil e internet residencial que la compañía debe transferir como parte de las condiciones regulatorias establecidas para concretar la adquisición de Telefónica.

La operación contempla el traspaso de aproximadamente 6 millones de clientes móviles , derechos de uso de espectro radioeléctrico e infraestructura necesaria para prestar los servicios, además de acuerdos destinados a garantizar la continuidad operativa durante la transición.

La decisión fue comunicada por Telecom a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y al mercado internacional mediante una presentación regulatoria fechada el 14 de octubre. Según informó la empresa, la aprobación del directorio se produjo después de que el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) autorizara a Metrotel como adquirente de los paquetes de clientes alcanzados por las exigencias de desinversión.

El acuerdo prevé la firma de los contratos definitivos para instrumentar la transferencia de activos entre Telecom, su subsidiaria Telefónica Móviles Argentina (TMA) y Metrotel. El precio informado asciende a u$s450 millones, a los que se sumarán el impuesto al valor agregado (IVA) y los demás tributos que correspondan. El pago se realizará en cuotas.

En los comunicados la compañía precisó que el monto comprende la transferencia de los activos y un mínimo garantizado contemplado en el acuerdo marco de compartición de infraestructura. Otros importes que pudieran surgir de los contratos complementarios no están incluidos en ese precio y se abonarán conforme a las condiciones específicas de cada acuerdo.

Activos y acuerdos para garantizar la continuidad del servicio

La transferencia no se limitará a la cartera de clientes. De acuerdo con la comunicación presentada por Telecom, Metrotel recibirá derechos de uso de espectro radioeléctrico, infraestructura física específica y posiciones contractuales necesarias para operar el negocio.

Entre los activos incluidos se encuentran el núcleo de la red y componentes de la infraestructura de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) desplegada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se transferirán los derechos y las relaciones contractuales contemplados en la propuesta aprobada por el directorio.

La operación incluye, además, acuerdos para compartir recursos de red, servicios de roaming y espacios para la instalación conjunta de infraestructura pasiva. Estas herramientas permitirán sostener la prestación de los servicios mientras se completa la reorganización de los activos y las redes involucradas.

Telecom y su subsidiaria también deberán brindar determinados servicios transitorios a Metrotel. El objetivo es permitir que la nueva operadora desarrolle su propia estructura de funcionamiento sin interrumpir la conectividad de los usuarios durante el proceso de transferencia.

La operación responde a las condiciones impuestas por las autoridades de competencia para avanzar con la integración de los activos de Telefónica y Telecom. En ese contexto, la transferencia de clientes, espectro e infraestructura busca reducir el impacto de la concentración de servicios en un mismo operador y facilitar la participación de un competidor con capacidad para atender a esos usuarios.

Los 6 millones de clientes de Movistar pasarán a integrarse a Tuenti

Otro de los contratos previstos corresponde a una licencia para utilizar la marca Tuenti en la Argentina. Esa denominación será la identidad comercial de la nueva compañía en el mercado de telefonía móvil y acceso a internet.

Tuenti fue hasta ahora la segunda marca de Movistar, que apunta a un público joven y con menos poder adquisitivo. Por eso funciona en base a recargas con tarifas fijas, que se pueden ir renovando automáticamente en forma totalmente digital.

De todos modos, según pudo confirmar Ámbito, en fuentes de la compañía compradora, esto no significa que los 6 millones de clientes que pasarán a Metrotel tendrán el mismo sistema tarifario que tiene hoy Tuenti.

La idea es buscar una fórmula que combine el abono tradicional con el prepago, con un esquema 100% digital que permita ofrecer tarifas más convenientes.

“El servicio continuará igual para los clientes, que casi no notarán diferencias”, explicaron las fuentes. De los 6 millones de clientes, 4 millones están en el AMBA y los restantes 2 millones en el interior del país.

La composición de este traspaso de clientes fue un tema que demandó una negociación muy específica entre Metrotel y Telecom. “Queríamos asegurarnos una buena calidad de esa cartera. No queríamos que nos traspasen los clientes en conflicto, morosos o inactivos”, aseguraron los voceros.

“Este es un mercado hipercompetitivo, por eso es muy valioso contar con una cartera estable de clientes, ya que la tendencia indica que hay un 2% de bajas mensuales, en algunos casos por migración de una compañía a otra”, explicaron.

En ese sentido, hubo un punto de acuerdo adicional que quedará reflejado en los contratos que todavía no terminaron de firmarse: Telecom no podrá hacer “repesca” entre los clientes cedidos.

La mayoría de Metrotel queda en manos argentinas

La transferencia de activos coincide con un cambio en la estructura accionaria de Metrotel. La compañía quedará bajo el control de Nippur Fiber Holdings, vehículo de inversión integrado por los empresarios argentinos Luis María Blaquier y Sebastián Caputo, que tendrá el 51% del capital. El 49% restante corresponderá a Beacon, firma vinculada al inversor estadounidense Ralph Booth.

El cambio implica la salida de los fondos de inversión estadounidenses Blackstone y Riverwood Capital, que hasta ahora participaban en el capital de Metrotel. La nueva composición accionaria fue informada en los últimos días, en paralelo con el avance de la operación de desinversión de Telecom.

Blaquier cuenta con una trayectoria vinculada al sector financiero y a las inversiones. Trabajó durante 13 años en Goldman Sachs, donde estuvo a cargo de la oficina local, y posteriormente fue socio del fondo Pegasus. También ocupó cargos en los directorios de empresas como Arcor, Transportadora de Gas del Sur y Banco Macro. En 2016 estuvo al frente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses y luego desarrolló actividades de inversión en América Latina a través de Lone Star.

Caputo, por su parte, trabajó en empresas como Mirgor y en el ámbito de las inversiones privadas. Fue director de Grupo Pegasus y tuvo responsabilidades vinculadas a Hudson Advisors y Lone Star. Ambos empresarios mantienen una relación profesional de varios años y participaron en inversiones relacionadas con energía e infraestructura.

La incorporación de Nippur le dará a Metrotel mayoría accionaria argentina, aunque la compañía mantendrá la participación de Beacon. La gestión ejecutiva continuará a cargo de Sebastián Bardengo, quien se desempeña como CEO de la empresa, según pudo confirmar Ámbito.