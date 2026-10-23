Créditos para viviendas modulares: Banco Hipotecario amplió el plazo de financiación a ocho años + Agregar ámbito en









La entidad extendió dos años el período de devolución de estos préstamos. Según informó, el cambio permite acceder a montos mayores con el mismo nivel de ingresos. El programa reúne a más de 145 empresas en todo el país.

Desde el banco destacaron que buscan adaptar su oferta a la evolución del mercado y a las necesidades de sus clientes. Pixabay

Banco Hipotecario amplió de seis a ocho años el plazo de financiación para viviendas industrializadas y modulares. La modificación lleva el período de devolución de 72 a 96 meses y busca ampliar el acceso al crédito para las familias que eligen este tipo de construcción.

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Según explicó la entidad, la extensión permite acceder a un mayor monto de préstamo sin necesidad de acreditar ingresos más altos. El cambio anunciado se concentra en el plazo de devolución: el comunicado no precisó las tasas de interés, los montos máximos ni el porcentaje del valor de la vivienda que puede financiarse.

“El mercado de viviendas industrializadas y modulares sigue creciendo y queremos acompañar ese desarrollo con soluciones de financiamiento que respondan a las necesidades de las familias”, señalaron desde Banco Hipotecario. En ese sentido, indicaron que la iniciativa apunta a ampliar la capacidad de acceso al crédito de quienes optan por ese sistema constructivo.

Una red de más de 145 empresas El programa cuenta con más de 145 empresas de viviendas industrializadas distribuidas en todo el país, que ofrecen distintas alternativas para quienes buscan construir su vivienda. La ampliación del plazo se incorpora a esa propuesta de financiación.

Desde el banco destacaron que buscan adaptar su oferta a la evolución del mercado y a las necesidades de sus clientes.