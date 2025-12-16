De fabricar juegos para niños a convertirse en uno de los hombres más ricos de Japón: quién es Kazuo Okada

Con nuevas ideas, logró transformar su industria en un imperio que lo colocó entre las personalidades más acaudaladas de su país.

Con gran ambición, se convirtió en una de las figuras empresariales más influyentes de su país.

El rubro del entretenimiento es ideal para ganar millones de dólares , en especial cuando tiene implicados distintos tipos de juegos. Hay quienes encontraron una auténtica mina de oro con estas máquinas y las convirtieron en el negocio ideal para crear imperios multimillonarios.

Kazuo Okada es una de las personas con mayor patrimonio neto en Japón, pero para llegar a ese lugar atravesó un camino bastante particular. A un modelo que ya resultaba exitoso, le sumó ideas tomadas de otros rincones del mundo para expandir aún más su dominio.

Nacido en 1942, Okada se formó en una escuela vocacional de ingeniería y desde temprano mostró interés por el funcionamiento de los sistemas mecánicos. En 1969 fundó Universal Entertainment , una empresa dedicada a la fabricación de juegos de arcade que funcionaban con monedas y estaban orientados, en un principio, a un público infantil. Ese primer paso le permitió ganar experiencia en diseño, producción y comercialización dentro de un rubro muy competitivo en Japón.

Okada es una de las figuras más importantes de su país debido a las nuevas tecnologías que impulsó en el juego.

Ese mismo año realizó su primer viaje a Las Vegas , una experiencia que modificó su enfoque. Allí conoció de cerca el negocio de las máquinas tragamonedas y advirtió el potencial de ese mercado fuera del esquema tradicional japonés.

Con el tiempo impulsó mejoras que marcaron una diferencia en la experiencia del usuario. Entre ellas se destacó el sistema de “ casi acierto ”, que simulaba resultados muy ajustados y mantenía al jugador involucrado por más tiempo. Esa innovación tuvo un fuerte impacto en Japón.

A comienzos de los 2000 participó como inversor en el nacimiento de Wynn Resorts, una relación empresarial que más adelante terminó en conflictos y disputas legales. Tras esa ruptura, avanzó de forma independiente y apostó por un proyecto propio en Filipinas. Allí creó Tiger Resort Leisure and Entertainment y en 2016 inauguró Okada Manila, un complejo integrado de hotel, casino y resort que se transformó en el proyecto más ambicioso de su carrera empresarial.

Miles de millones: el patrimonio de Kazuo Okada

Kazuo Okada tiene un patrimonio neto de 1.5 mil millones de dólares, lo que lo sitúa como uno de los empresarios más poderosos de Japón. Esto se debe a su rol como director de Universal Entertainment, de la cual también es fundador.

Apodado el “Rey del Pachinko”, la máquina de juegos más popular de su país también tiene un perfil filantrópico. Suele impulsar económicamente iniciativas culturales. Además, enfrentó problemas legales vinculados al crecimiento de la ludopatía asociada a su negocio.