La reconocida marca de relojes que no pudo hacerle frente a las deudas de millones y se declaró en bancarrota + Seguir en









Es reconocida en todo el mundo como una de las más exitosas y exclusivas, pero su realidad es muy diferente.

La marca deberá afrontar su reestructuración para subsistir. Imagen: ZEITAUKTION

Durante décadas, esta empresa fue sinónimo de éxito en la industria relojera, con ventas ganancias de millones millonarias y acuerdos comerciales que la posicionaron entre las más reconocidas del mercado. Sus productos se convirtieron en un clásico accesible dentro del mundo de los relojes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sin embargo, el crecimiento sostenido no fue suficiente para evitar una crisis financiera profunda. Entre deudas acumuladas, cambios en el consumo y problemas de gestión, la compañía terminó solicitando la bancarrota. Se trata de E. Gluck Corporation.

E Gluck La reconocida empresa no pudo enfrentar sus deudas de millones y se declaró en bancarrota. Imagen: E Gluck La historia de E. Gluck Corporation: un ícono en la industria de los relojes E. Gluck Corporation fue fundada en Estados Unidos y logró consolidarse como una de las firmas más importantes del segmento de relojes asequibles. Su mayor éxito llegó de la mano de Armitron, una de sus marcas insignia, conocida por ofrecer diseños modernos a precios competitivos.

Con el paso de los años, la empresa expandió su presencia internacional y firmó licencias de alto perfil, entre ellas acuerdos con grandes ligas deportivas y franquicias reconocidas. Esto le permitió alcanzar un pico de facturación de millones de dólares anuales y una fuerte presencia en tiendas y centros comerciales.

Durante su etapa de mayor esplendor, E. Gluck Corporation supo adaptarse a distintas modas y públicos, convirtiéndose en un referente dentro del mercado masivo de relojes, especialmente en Estados Unidos.

Millones en deudas y bancarrota: qué pasó con la reconocida marca La situación comenzó a deteriorarse cuando el aumento de costos, la caída en las ventas y la competencia de relojes inteligentes y marcas internacionales impactaron de lleno en sus finanzas. A esto se sumaron deudas millonarias con acreedores y dificultades para sostener su estructura operativa. Finalmente, la compañía se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos, con el objetivo de reorganizarse y buscar una salida que le permita seguir operando. El caso de E. Gluck Corporation se suma a la lista de empresas históricas que, pese a haber generado millones en su mejor momento, no lograron sobrevivir a los cambios del mercado.

Temas Millones