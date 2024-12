El maravilloso mundo de Once: las mejores tiendas y los tips para comprar sin gastar de más

Diseño sin título.png

Respecto a los consejos antes de visitar Once, Juliana explicó a Ámbito: "Mis recomendaciones son armar una lista detallada de lo que necesitan y definir un presupuesto. Además, llevar efectivo, ya que muchos locales son mayoristas y no aceptan medios electrónicos o cobran recargos. Por último, llevar bolsas resistentes porque las que dan los bazares suelen ser muy frágiles. Hay mucho para ver y comprar, por eso es clave comparar precios. Los lugares que recomiendo son sitios donde he comprado o que tienen cosas que usaría yo misma."

Tours de compras y gastronomía

Los consejos de Juliana en redes sociales tuvieron tal repercusión que actualmente organiza tours de compras por Once para grupos reducidos. Estas recorridas también ayudan a alcanzar el monto mínimo que muchos locales exigen para ventas mayoristas. "La primera experiencia fue muy positiva, y ahora estamos organizando dos tours más para diciembre. Me encanta compartir lo que aprendí recorriendo el barrio. Entiendo que a algunos les abruma el ruido o la cantidad de gente, pero Once tiene mucho para ofrecer, incluidos restaurantes excelentes y económicos que completan la experiencia después de las compras," detalla la influencer.

Es que Once no es solo comercio; es un mosaico multicultural. Allí conviven comunidades judías ortodoxas, bolivianas, peruanas, coreanas y chinas, entre otras, enriqueciendo su carácter único. Es común encontrar sinagogas, templos, iglesias y mercados que reflejan esta diversidad. En las calles, los idiomas y dialectos se entremezclan, testimonio de la riqueza humana que habita y visita el barrio. Además, Once es un paraíso gastronómico. Las panaderías kosher comparten espacio con restaurantes de comida andina, y los locales de cocina asiática ofrecen sabores exóticos que conquistan los paladares porteños. En cada esquina, la multiculturalidad cobra vida, haciendo de Once no solo un lugar para comprar, sino un verdadero viaje cultural y gastronómico.