En qué invirtió su fortuna Ricky Maravilla: los lujosos bienes del petiso más famoso de la movida tropical

Sin embargo, su ingreso económico no se limita únicamente a sus presentaciones. Recientemente, se destacó en el ámbito infantil gracias a su participación en los videos de La Granja de Zenón.

maravilla.webp Ricky Maravilla tuvo una destacada participación en la Granja de Zenón.

Estos videoclips alcanzaron cifras de reproducción asombrosas, superando incluso a reconocidos artistas internacionales en visualizaciones. Este nuevo enfoque de negocio contribuyó significativamente a su ya considerable fortuna.

Ricky Maravilla, conocido por su éxito en la música, fue el foco de un informe revelador realizado por Karina Mazzocco en su programa. Según este reporte, el cantante posee una notable fortuna que incluye tres casas en Salta, un departamento en Capital Federal y un mini complejo de canchas de fútbol.

Además de sus propiedades, Maravilla obtiene ingresos significativos por las reproducciones de sus canciones infantiles en YouTube, los derechos de autor de sus composiciones y las ganancias derivadas de sus presentaciones en vivo.

El pasado oscuro de Ricky Maravilla

A pesar de su éxito económico, Ricky Maravilla tuvo controversias en su vida personal, incluyendo un hijo no reconocido y un pasado que fue descrito como lleno de secretos. Este informe puso al descubierto detalles de su oscuro pasado, mientras que destaca cómo supo invertir su considerable fortuna obtenida a través de su carrera musical.

Por otro lado, Ricky Maravilla reveló un misterio detrás de su canción más famosa, "Qué tendrá el petiso", un éxito indiscutible en su carrera tropical.

El misterio de la popular canción "Qué tendrá el petiso"

Debido a la explosión de la canción, el cantante salteño explicó que la canción se basa en el complejo de ser petiso y cómo se puede superar con cualidades como simpatía, caballerosidad e ingenio. En una entrevista con IP Noticias, Maravilla compartió historias personales donde las cualidades de hombres bajitos conquistan a mujeres, destacando que algunas prefieren estas cualidades sobre otras más superficiales.

Ricky-Maravilla.jpg Ricky Maravilla, un ícono de la movida tropical. América TV

"Cuando yo veo un matrimonio en la calle, una mujer alta del brazo con su esposo petiso, yo me atrevo a preguntarle ´disculpe señora, le hago una consulta ¿qué tiene su esposo que es bajito?´. Y me contesta ´ya sé a lo que te referís, a mi petiso no lo cambio por nada porque me conquistó. Yo tenía un novio alto que no tenía las cualidades que tiene mi esposo'", explicó.

La canción, lanzada en 2008, sigue siendo popular en plataformas digitales con más de un millón de reproducciones en YouTube, y fue bailada por figuras como Diego Maradona, haciendo referencia a su estatura.

Ricky Maravilla se sometió a una extrema cirugía estética

Ricky Maravilla sorprendió a todos al someterse a una extrema cirugía estética que lo dejó irreconocible. En medio de esto, se hizo público un video íntimo que protagonizó con la modelo y bailarina Taki Natali, generando un tenso momento con pedidos de prueba de ADN para confirmar paternidad.

ricky maravilla-va.jpg

El cantante apareció en un programa de televisión mostrando los resultados de su cirugía, lo cual causó revuelo en redes sociales. Aunque no especificó los procedimientos exactos, se observó que recurrió al botox y otras cirugías para rejuvenecer. La transformación de Maravilla desató una ola de críticas y comentarios sorprendidos en las redes sociales.