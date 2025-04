El Gobierno respondió a las críticas por el viaje de los familiares del papa Francisco al Vaticano

El secretario de Culto y Civilización de la Nación, que ya está en Italia para el funeral del Papa, aseguró que se puso en contacto con un sobrino que aseguró que no tenía intenciones de viajar. Sin embargo, no se refirió al caso de Mauro Bergoglio, otro familiar que había contado sus dificultades económicas y viajará gracias a una donación.

Ante los crecientes cuestionamientos contra el Gobierno por el impedimento de uno de los sobrinos del papa Francisco, Mauro Bergoglio , de viajar para despedirlo en el Vaticano , el secretario de Culto y Civilización de la Nación, Nahuel Sotelo , salió al cruce contra los críticos y respondió: "No es aceptable hacer política a cualquier precio".

El funcionario, quien ya se encuentra en Italia para el funeral que se llevará a cabo el sábado, explicó en su cuenta de X que incluso antes de la muerte del Sumo Pontífice estuvo en contacto personal con la familia Bergoglio para ponerse a disposición desde el momento en el que comenzó la internación. "Jamás hice esto público ya que para mí hay cosas con las que no se hace política", lanzó.

Si bien habló de su intercambio con el hijo de la hermana del obispo, no hizo referencia al caso de Mauro Bergoglio, otro de sus sobrinos, quien sí había hecho pública su voluntad de viajar al Vaticano aunque por motivos económicos no lo estaba logrando. "Estoy haciendo lo posible pero se me está complicando", había afirmado en una entrevista en A24.

mauro bergoglio papa (1).jpg

Esta tarde, sus dichos llegaron a Rita Mattiello, dueña de Corima Tours (ubicada en Palermo) y se comunicó con el periodista Luis Novaresio, para decirle que ella pagaría el pasaje. Además, la mujer expresó en redes sociales: "Fue un placer poder ayudar".

Mauro es hijo de Oscar, uno de los cinco hermanos Bergoglio, quien falleció en 1997 a los 59 años de edad. Es licenciado en enfermería y masajista.

Funeral del papa Francisco: cómo será la ceremonia

Este sábado se llevará a cabo el funeral del papa Francisco, una ceremonia que tiene una serie de pasos a cumplir y se espera una despedida con una fuerte carga simbólica plagada de rituales, pero con cambios a partir de una intervención del Sumo Pontífice en el 2024.

Entre sus últimas medidas, el Santo Padre había simplificado este tipo de rito, como una de sus acciones basadas en la modestia.

El Vaticano dijo que el funeral seguirá los ritos establecidos en el “Ordo Exsequiarum Romani Pontificis”. Se trata de un libro litúrgico publicado en el 2000, que detalla los procedimientos para funerales papales y que fue revisado por Francisco el año pasado.

El maestro de ceremonias apostólicas Diego Ravelli dijo que Francisco había buscado “simplificar y adaptar” la ceremonia. Para el Sumo Pontífice, el funeral papal tenía que ser “el de un pastor y discípulo de Cristo, y no de una persona poderosa en este mundo”.

Así, Francisco será despedido de forma austera en una ceremonia según lo establecido por este libro. Como parte de su mensaje, Jorge Bergoglio decidió que su cuerpo descanse en un ataúd simple, en lugar del tradicional hecho de tres tipos de madera.