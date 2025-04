Inversiones sin cepo: ¿pierden atractivo las Obligaciones Negociables?

En este nuevo escenario, las Obligaciones Negociables (ON), instrumento que permitía dolarizar los pesos y que habían ganado fuerte demanda durante el blanqueo de capitales, comienzan a perder atractivo. El cambio de expectativas y la competencia de instrumentos en pesos con tasas reales positivas generan un giro en las preferencias de los inversores. En lugar de dolarizarse a largo plazo mediante ON en dólares, muchos optan por instrumentos en pesos de corto plazo, aprovechando la estabilidad cambiaria y las oportunidades que ofrecen otras alternativas.

Por otra parte, en el actual contexto económico, los inversores se muestran cada vez más selectivos en cuanto al riesgo crediticio. Solo las ON emitidas por compañías con sólida reputación y balances robustos -como YPF y Pan American Energy, entre otras- continúan concentrando la mayor parte de la demanda. En cambio, los títulos emitidos por firmas con menor perfil o riesgo más elevado tienden a perder interés, especialmente si no compensan ese riesgo con rendimientos significativamente superiores.

Además, y no es un dato menor, las Obligaciones Negociables también enfrentan una creciente competencia por parte de los Money Market en dólares, que ofrecen una ventaja clave: liquidez inmediata.

"La flexibilización del CEPO debería poner a competir a las ON con el resto de las ON del mundo y en este caso, me parece que podrían bajar de precio y perjudicar al inversor especulativo. Si bien en abril los precios estuvieron ajustando y tenemos varias ON de YPF en torno al 10% también tenemos títulos soberanos como los emitidos bajo ley americana que están teniendo vencimientos más cortos y rinden más", explicó Gastón Lentini, asesor financiero, a Ámbito.

PESOS DOLARES_octubre 02 (1).jpg Las ON en pesos tendrán mejor atractivo que las ON en dólares, aunque tienen la particularidad del plazo.

ON en pesos versus ON en dólares

Por su parte, Gustavo Neffa, director de Research for Traders, aseguró que el precio diferencial entre el precio de afuera y el precio local se va a alinear con la salida del cepo y estos instrumentos pierden atractivo. "Las ON era uno de los posicionamientos obligados de los inversores domésticos para dolarizar los pesos, ahora tenemos otro escenario donde se revalorizarán las ON en pesos, no las ON en dólares", afirmó. Para Neffa, el cambio en la política cambiaria implica un giro en las inversiones más domésticas, con el regreso del "carry" y mayor atractivo en letras, Lecaps y bonos en pesos.

Por último, Melina Di Napoli, analista de producto de Wealth Management de Balanz, destacó que las empresas que acceden al MULC no pueden comprar bonos corporativos ley extranjera. En este aspecto, afirmó que la normativa puede resultar en un precio sostén para los bonos ley local. "Los rendimientos actuales oscilan entre 5% y 9% dependiendo el plazo y la calidad crediticia del emisor, lo que en principio muestra diferencias respecto a rendimientos de la semana previa". En este contexto, destacó las ON de Vista Oil&Gas 2031 (VSCRO) con rendimiento del 7,9% anual en dólares y Pan American Energy 2031 (PN360) al 7,6% anual.