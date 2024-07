En qué invierte su fortuna Conor McGregor: yates, pubs, relojes, propiedades y más gustos extravagantes

Las 10 principales inversiones de Conor McGregor

Conor McGregor compró el pub Marble Arch en Irlanda, donde previamente había agredido a un cliente, y prohibió la entrada a aquellos involucrados en el incidente.

McGregor adquirió un lujoso yate de la marca Lamborghini, equipado con motores V-12 de 24.2 litros y 4,000 caballos de fuerza, destacando su exclusividad y potencia.

mcgregor.png McGregor disfruta de unos de sus lujosos yates.

Invirtió en un reloj Astronomia Tourbillon Baguette de Jacobs & Co ., adornado con zafiros y 342 diamantes visibles, y con una función inusual que muestra figuras en movimiento mientras suena la aguja del minutero.

Posee un Rolls-Royce Ghost personalizado con su nombre y fotografía en calcomanías, además de una colección de coches de lujo que incluye un BMW i8, un Lamborghini Aventador Roadster , entre otros.

En el restaurante Nusret Gökce en Dubai, McGregor disfruta del Golden Tomahawk , un filete de wagyu envuelto en hoja de oro de 24 quilates.

Adquirió una mansión de lujo en Marbella, España , con vistas al Mediterráneo, piscina infinita, campo de golf y comodidades como gimnasio, cine y spa.

McGregor tiene propiedades en varios lugares, desde una casa de campo en K Club en Irlanda hasta la Mac Mansion en Las Vegas, conocida por su lujo y comodidades.

Conor McGregor Gentileza: PR Newswire.

Es cliente frecuente de trajes a medida de David Heil , debido a los cambios en su peso por las competiciones, complementando su estilo con marcas como Gucci y Versace.

Es propietario de varios negocios exitosos, incluyendo su marca de whisky Proper No. Twelve, la aplicación de entrenamiento McGregor FAST, y otras inversiones en empresas como TIDL Sport.

Tiene interés en comprar el Manchester United, expresando su deseo de hacer grandes cambios en el club de fútbol tras su reciente declive en la SuperLiga.

Estos aspectos muestran cómo McGregor diversificó su riqueza a través de inversiones inteligentes y gustos extravagantes.

La fortuna que apostó Conor McGregor a que la Selección Argentina ganaba la Copa América

En su cuenta de X (ex Twitter), Conor McGregor no dudó a la hora de apostar y desembolsó ni más ni menos que u$s365.000 por el equipo de Lionel Scaloni: "Los campeones de la Copa del Mundo Argentina pretenden seguir los pasos de The Mac y convertirse en campeones campeones levantando el trofeo de la Copa América. ¡El OG Champ Champ está detrás de ti!", compartió el luchador que se apoderó de u$s1.000.000.

En una de sus últimas inversiones, Conor McGregor reinvirtió parte de su fortuna en el Crumlin Boxing Club de Dublín, donde comenzó su carrera como luchador.

El deportista adquirió el club por €1.000.000 con la intención de convertirlo en el mejor club de boxeo del mundo. McGregor planea expandir el edificio añadiendo dos pisos adicionales y equipándolo con más material para competir a nivel global.

Este gimnasio es crucial para el irlandés, quien transformó su físico recientemente, ganando siete kilos y volviéndose más voluminoso, lo que le causó dificultades para pasar por puertas normales.