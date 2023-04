Grupo Hotelero Albamonte festeja sus 25 años en Argentina

A mediados de abril, la familia hotelera Wyndam presente en 95 países con 23 marcas y más de 9100 hoteles, lo que la convierte en la cadena hotelera más grande del mundo, celebró en la Riviera Maya-México la “Conferencia Regional 2023 All Green” con hoteleros de Latinoamérica y del Caribe. Allí y durante 3 días, 15 disertantes y más de 200 participantes tuvieron la oportunidad de escuchar al equipo de liderazgo de la compañía hablar sobre todo lo que se está haciendo por su hotel y su negocio, conectarse con ofertas increíbles de proveedores, interactuar con otros hoteleros de la región, entender dónde se encuentra la industria hoy y qué tendencias vendrán. A todo esto, se sumó la experimentar la hospitalidad mexicana local mientras se disfrutó de un evento de clase mundial.

Entre las personalidades que estuvieron presentes, Geoff Ballotti Presidente y Director Ejecutivo de Wynddam Hotel & Resort, Gustavo Viescas actual Presidente de Wynddam Hotel & Resort para la región de Latinoamérica y el Caribe, como así también es miembro del del Comité Ejecutivo de la firma y Jimena Faena VP de LATAMC Marketing and Brand Operations en Wynddam Hotel & Resort.

Durante el evento se hizo entrega de los “ Best of 2022 LatamC Awards” a diferentes hoteles según la marca y categoría a la que pertenecían.

En lo que se refiere a los hoteles de la cadena Howard Johnson 2022, el ganador de la máxima distinción fue Howard Johnson by Wyndham Escobar Hotel. La terna fue totalmente argentina, ya que los otros 2 hoteles que compitieron fueron Howard Johnson by Wyndham Funes (Santa Fe) y Howard Johnson by Wyndham Yerba Buena (Tucumán). Todo un orgullo para el GHA, que colocó en lo mas alto del podio de Latinoamérica y el Caribe a tres de sus hoteles.