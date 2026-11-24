A pocos días de que comience diciembre, los jubilados y pensionados de ANSES ya pueden calcular cuánto dinero recibirán en el último mes del año. Además del aumento correspondiente a la fórmula de movilidad, en esta oportunidad se suma el pago de la segunda cuota del aguinaldo.
ANSES: cómo cambian las jubilaciones desde el 9 de diciembre con el aumento, el aguinaldo y el bono
Los jubilados tendrán nuevos montos en diciembre y podrán conocer cuánto dinero recibirán antes de las fiesta
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Por otra parte, quienes perciben los haberes más bajos tendrán un ingreso adicional si el Gobierno mantiene el bono extraordinario de $70.000.
De cuánto es el aumento de diciembre tras la inflación de octubre del INDEC
Las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento del 2,17% en diciembre, correspondiente a la inflación de octubre, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó de manera redondeada en un 2,2%.
Con esta actualización, la jubilación mínima pasará de $444.158,46 a $453.796,69. El incremento también impactará en el monto del medio aguinaldo, ya que para calcularlo se toma el 50% del haber más alto percibido durante el segundo semestre del año.
Cuánto cobra en mano la jubilación mínima sumando medio aguinaldo y refuerzo
Si el Gobierno mantiene el refuerzo extraordinario, los jubilados que cobran la mínima tendrán un ingreso bruto superior a los $750.000 en diciembre.
A los $453.796,69 del haber mensual se sumarán los $226.898,34 correspondientes al medio aguinaldo y los $70.000 del bono, lo que dará un total de $750.695,03. Tras aplicar el descuento del 3% correspondiente a la obra social sobre la jubilación y el aguinaldo, el dinero que recibirán en mano será de aproximadamente $730.274.
Quiénes cobran el bono completo y quiénes acceden al proporcional
De mantenerse las condiciones de noviembre, los $70.000 completos les corresponderán a quienes cobran la jubilación mínima, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) con haberes iguales o inferiores a la mínima.
Por su parte, los jubilados y pensionados cuyos haberes superen los $453.796,69 recibirán un extra proporcional hasta alcanzar los $523.796,69. Quienes cobren una suma igual o superior a este último monto quedarán afuera del beneficio. Para determinar quiénes pueden acceder al refuerzo no se tiene en cuenta el aguinaldo.
Calendario de pagos de ANSES en diciembre 2026 según terminación de DNI
Tras el fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción de María, el organismo previsional comenzará con los pagos el miércoles 9 de diciembre. El cronograma se extenderá hasta el miércoles 23, por lo que todos los jubilados tendrán depositados sus haberes antes de Navidad.
Jubilados y pensionados que cobran la mínima
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DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre
DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre
DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre
DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre
DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre
DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre
Jubilados y pensionados que superan la mínima
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DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre