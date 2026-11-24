Los jubilados tendrán nuevos montos en diciembre y podrán conocer cuánto dinero recibirán antes de las fiesta

ANSES prepara los últimos pagos del año, con ingresos adicionales que podrían cambiar lo que cobran jubilados y pensionados.

A pocos días de que comience diciembre, los jubilados y pensionados de ANSES ya pueden calcular cuánto dinero recibirán en el último mes del año. Además del aumento correspondiente a la fórmula de movilidad, en esta oportunidad se suma el pago de la segunda cuota del aguinaldo .

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Por otra parte, quienes perciben los haberes más bajos tendrán un ingreso adicional si el Gobierno mantiene el bono extraordinario de $70.000 .

Las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento del 2,17% en diciembre, correspondiente a la inflación de octubre, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó de manera redondeada en un 2,2% .

Las jubilaciones aumentarán un 2,17% en diciembre, lo que también impactará en el cálculo del medio aguinaldo.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará de $444.158,46 a $453.796,69 . El incremento también impactará en el monto del medio aguinaldo, ya que para calcularlo se toma el 50% del haber más alto percibido durante el segundo semestre del año.

Si el Gobierno mantiene el refuerzo extraordinario, los jubilados que cobran la mínima tendrán un ingreso bruto superior a los $750.000 en diciembre.

A los $453.796,69 del haber mensual se sumarán los $226.898,34 correspondientes al medio aguinaldo y los $70.000 del bono, lo que dará un total de $750.695,03. Tras aplicar el descuento del 3% correspondiente a la obra social sobre la jubilación y el aguinaldo, el dinero que recibirán en mano será de aproximadamente $730.274.

Los jubilados que cobran la mínima podrían recibir cerca de $730.274 en mano si se confirma la continuidad del bono. MDZ

Quiénes cobran el bono completo y quiénes acceden al proporcional

De mantenerse las condiciones de noviembre, los $70.000 completos les corresponderán a quienes cobran la jubilación mínima, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) con haberes iguales o inferiores a la mínima.

Por su parte, los jubilados y pensionados cuyos haberes superen los $453.796,69 recibirán un extra proporcional hasta alcanzar los $523.796,69. Quienes cobren una suma igual o superior a este último monto quedarán afuera del beneficio. Para determinar quiénes pueden acceder al refuerzo no se tiene en cuenta el aguinaldo.

Calendario de pagos de ANSES en diciembre 2026 según terminación de DNI

Tras el fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción de María, el organismo previsional comenzará con los pagos el miércoles 9 de diciembre. El cronograma se extenderá hasta el miércoles 23, por lo que todos los jubilados tendrán depositados sus haberes antes de Navidad.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre

DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre

DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre

DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre

Jubilados y pensionados que superan la mínima