El refuerzo económico también puede alcanzar a quienes reciben una jubilación superior al haber mínimo, aunque no todos cobran la misma cantidad.

Los jubilados que cobran por encima de la mínima deben tener en cuenta ciertos límites para acceder al pago adicional.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) avanza con el calendario de pagos de noviembre para los jubilados y pensionados que cobran por encima de la mínima. Al igual que en los meses anteriores, una parte de estos beneficiarios podrá acceder a un bono extraordinario, aunque por un monto reducido.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El dinero adicional se deposita junto con los haberes mensuales y no requiere realizar ningún trámite para cobrarlo. Sin embargo, existen ciertos límites de ingresos que determinan quiénes pueden recibirlo.

El Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 1296/2026 la entrega de un refuerzo previsional de hasta $70.000 durante noviembre. Si bien su valor se mantiene congelado desde marzo de 2024, el límite de ingresos para acceder al beneficio cambia todos los meses debido a la fórmula de movilidad jubilatoria.

El límite de ingresos para recibir el bono se actualiza junto con los aumentos de las jubilaciones.

Con el aumento del 1,93% correspondiente a este mes , la jubilación mínima quedó en $444.158,46. De esta manera, quienes perciban una suma superior a ese importe, pero inferior a los $514.158,46, tendrán derecho a cobrar una parte del adicional.

El objetivo de la medida es achicar la diferencia de ingresos entre quienes reciben el haber más bajo con el refuerzo completo y aquellos que cobran una jubilación levemente superior.

Cuánto se cobra de bono si tu haber supera los $444.158,46

El importe que recibe cada beneficiario depende de cuánto le falta a su haber para alcanzar los $514.158,46. Por lo tanto, a medida que aumenta la jubilación, menor es la cantidad de dinero que entrega ANSES como refuerzo económico.

Los montos quedan distribuidos de la siguiente manera:

haber de $454.158,46: bono de $60.000

haber de $464.158,46: bono de $50.000

haber de $474.158,46: bono de $40.000

haber de $484.158,46: bono de $30.000

haber de $494.158,46: bono de $20.000

haber de $504.158,46: bono de $10.000

Los jubilados y pensionados pueden consultar el detalle de su liquidación desde Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de la plataforma, deberán ingresar al apartado de Jubilaciones y Pensiones y buscar el recibo correspondiente a noviembre.

Cabe recordar que los valores mencionados son brutos. El dinero depositado en la cuenta bancaria puede ser menor debido a los descuentos de PAMI, las cuotas de una moratoria previsional u otras deducciones aplicadas sobre el haber.

El monto del refuerzo disminuye a medida que aumenta el haber mensual del beneficiario. ANSES

Quiénes quedan excluidos del refuerzo extraordinario este mes

Los jubilados y pensionados cuyos ingresos previsionales sean iguales o superiores a los $514.158,46 no recibirán ningún pago adicional durante noviembre. De todas formas, mantienen el aumento mensual otorgado por la fórmula de movilidad.

En el caso de las personas que cobran más de una prestación, como una jubilación y una pensión por fallecimiento, se tiene en cuenta la suma de ambas para determinar si les corresponde el beneficio. Aunque cada una esté por debajo del límite establecido, el titular quedará afuera si el total alcanza o supera el tope.

Por otra parte, el decreto establece que las prestaciones deben estar vigentes durante el mes en el que se realiza la liquidación para acceder a la ayuda económica.