La moda china cambia las reglas del negocio global y pone en jaque a las grandes marcas occidentales

La búsqueda de precios más bajos y el avance del mercado de segunda mano reconfiguran la industria de la moda. El cambio golpea a las marcas tradicionales, obliga a revisar estrategias comerciales y modifica el valor que los consumidores asignan a las etiquetas de lujo.

La búsqueda de precios más bajos y el avance del mercado de segunda mano reconfiguran la industria de la moda. El cambio golpea a las marcas tradicionales, obliga a revisar estrategias comerciales y modifica el valor que los consumidores asignan a las etiquetas de lujo.

La expansión de las plataformas de ropa barata (con el destaque de las marcas chinas ) el crecimiento de las marcas locales y el auge del lujo de segunda mano están transformando la industria de la moda. El cambio impacta en los hábitos de consumo, las ventas de las grandes etiquetas europeas y las reglas comerciales de Occidente , que busca limitar el avance de la moda ultrarrápida.

La industria global de la moda atraviesa una transformación que va más allá de las tendencias y las pasarelas. China, durante décadas uno de los principales motores de crecimiento del lujo occidental y una pieza clave de la cadena mundial de producción textil, está cambiando las reglas del negocio: los consumidores compran menos artículos nuevos de marcas tradicionales, buscan alternativas más económicas y se vuelcan tanto a etiquetas nacionales como al mercado de segunda mano.

Al mismo tiempo, plataformas como Shein y Temu modificaron el acceso a la ropa mediante precios bajos, una oferta masiva y una renovación constante de productos. El modelo presiona a los comercios tradicionales, obliga a revisar las estrategias de las grandes cadenas y abrió un frente regulatorio en Europa, donde Francia comenzó a aplicar cargos específicos contra la moda ultrarrápida.

El impacto económico ya es visible. Según Bain & Company, el mercado chino de artículos personales de lujo cayó entre un 3% y un 5% en 2025, mientras que el segmento de lujo de segunda mano creció entre un 15% y un 20%. En paralelo, las grandes compañías europeas enfrentan un mercado más exigente, con consumidores que revisan sus gastos y cuestionan el precio que pagan por una marca.

Durante años, China fue uno de los principales mercados para las grandes casas de moda europeas. La demanda de bolsos, accesorios, indumentaria y joyería de alta gama impulsó los ingresos de grupos como LVMH, propietario de Louis Vuitton y Dior, y Hermès . En determinados períodos, el país llegó a representar cerca de un tercio del gasto mundial en lujo.

Ese escenario cambió. La recuperación económica posterior a la pandemia perdió fuerza, los consumidores se volvieron más cautelosos y el gasto en bienes de alto precio dejó de crecer al ritmo esperado. La presión también se trasladó a las tiendas físicas: Louis Vuitton cerró cinco locales en China continental durante los últimos dos años, mientras que Galeries Lafayette cerró su sucursal de Pekín en mayo de 2026.

Los resultados de las compañías reflejan las dificultades. En octubre, LVMH atribuyó la caída de las ventas de su división de moda y artículos de cuero durante el tercer trimestre a la desaceleración de la demanda china. Reuters informó, además, que las diez principales compañías europeas de lujo habían perdido unos u$s350.000 millones de capitalización bursátil desde el comienzo de 2026.

El fenómeno no responde exclusivamente al avance de la ropa barata. La debilidad del consumo chino, las tensiones geopolíticas, la inflación y la menor disposición de algunos compradores a pagar precios elevados también afectan al sector. Sin embargo, la transformación de los hábitos de compra agrega presión sobre un modelo que durante años se apoyó en el prestigio de las etiquetas y en la expansión del mercado asiático.

Shein y Temu cambiaron el negocio de la ropa barata

El otro frente de la transformación es la moda ultrarrápida, conocida como ultra fast fashion. Su modelo combina comercio electrónico, precios bajos, una enorme variedad de productos y una velocidad de renovación que permite responder rápidamente a las tendencias que circulan en redes sociales.

Shein se convirtió en uno de los principales exponentes de esta estrategia. Según información de Reuters, la plataforma ofrecía más de dos millones de artículos al 31 de marzo de 2026 y sumaba alrededor de 4.700 nuevos modelos de indumentaria por día. Esa escala permite multiplicar las opciones disponibles y captar a consumidores que priorizan el precio y la variedad.

Temu, también de origen chino, compite con una propuesta basada en precios agresivos y una oferta amplia de productos. Ambas plataformas se benefician de la venta directa por internet y de una estructura comercial que reduce la dependencia de las redes tradicionales de locales físicos.

Las plataformas chinas de bajo costo, el crecimiento de las marcas locales y el auge de la ropa de lujo usada modifican los hábitos de compra. Las grandes etiquetas occidentales enfrentan una demanda más cautelosa y nuevas presiones competitivas. Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El crecimiento de estas empresas modifica la competencia en dos niveles. Por un lado, atrae a consumidores que antes compraban en cadenas convencionales. Por otro, instala una referencia de precios difícil de igualar para los comercios que deben afrontar costos de alquiler, personal, distribución y operación de tiendas.

Las grandes cadenas occidentales también compiten en el segmento de moda accesible, pero no todas operan con la misma escala, variedad de catálogo o velocidad de renovación. La presión obliga a revisar los tiempos de producción, las estrategias digitales, la política de precios y la relación con los clientes.

La expansión del modelo también genera cuestionamientos por el impacto ambiental de la sobreproducción, la durabilidad de las prendas y la cantidad de residuos textiles. Esos argumentos comenzaron a trasladarse desde el debate sobre el consumo responsable hacia la política comercial y la regulación.

Francia abre un frente comercial contra la moda ultrarrápida

La presión competitiva llevó a Europa a discutir cómo regular un modelo basado en grandes volúmenes de productos baratos. Francia avanzó con una legislación destinada a reducir el impacto ambiental de la moda ultrarrápida y comenzó a aplicar cargos sobre determinados artículos vendidos por plataformas como Shein y Temu.

Desde septiembre de 2026, los cargos franceses van desde 0,25 euros para productos pequeños, como medias, hasta 12 euros para un abrigo, con un límite del 50% del precio de venta antes de impuestos. El cálculo considera factores como la cantidad de productos ofrecidos, sus precios y la posibilidad de reparación. El esquema prevé incrementos a partir de 2030.

La medida busca desalentar la sobreproducción y promover prendas más duraderas. El gobierno francés sostiene que el objetivo es proteger el ambiente y a los consumidores, frente a un modelo que, según sus críticos, fomenta compras frecuentes de artículos de baja durabilidad.

Sin embargo, la legislación abrió una disputa con Pekín. El Ministerio de Comercio chino acusó a Francia de aplicar criterios discriminatorios contra empresas de su país y advirtió que la norma podría entrar en conflicto con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Francia rechazó esas acusaciones y defendió la iniciativa como una política ambiental, no como una medida dirigida contra China.

El conflicto tiene una dimensión económica concreta: cualquier aumento de los costos de comercialización puede trasladarse a los precios finales, modificar la competitividad de las plataformas y afectar las decisiones de compra. Shein, además, había advertido que los cargos podrían encarecer sus productos para los consumidores.

La discusión también excede a Francia. La Unión Europea prevé extender los mecanismos de responsabilidad sobre los residuos textiles a todos sus Estados miembros antes de abril de 2028. El objetivo es que los productores contribuyan a financiar la clasificación, el tratamiento y el reciclaje de las prendas descartadas.

El auge del lujo de segunda mano cambia las reglas del consumo

Mientras la moda ultrarrápida gana terreno entre quienes buscan precios bajos, otro segmento crece en China: el de los artículos de lujo usados. Bolsos, cinturones, joyas y relojes de marcas reconocidas circulan cada vez más a través de plataformas digitales, comercios especializados y grandes tiendas dedicadas a la reventa.

El crecimiento responde a una combinación de factores económicos y culturales. La desaceleración del consumo lleva a los compradores a buscar mejores precios, pero también influye un cambio en la manera de entender el lujo: adquirir una pieza de una marca prestigiosa a un costo menor puede resultar más atractivo que comprar un producto nuevo al precio oficial.

En Shanghái, por ejemplo, los espacios dedicados a la reventa de artículos de alta gama atraen a consumidores jóvenes interesados en combinar marcas reconocidas con un gasto más controlado. El mercado chino de lujo de segunda mano facturó unos 38.400 millones de yuanes en 2025, equivalentes a aproximadamente US$5.700 millones, según la consultora local Insight & Info Consulting. La firma proyecta que el volumen superará los 100.000 millones de yuanes -unos u$s14.900 millones- para 2030.

El fenómeno también plantea una oportunidad comercial. Los productos de lujo que mantienen su calidad y valor de reventa pueden conservar atractivo aun cuando el mercado de artículos nuevos se debilita. Para las marcas, la reventa representa tanto un desafío —porque una parte de las compras se desplaza fuera de sus canales oficiales— como una oportunidad para desarrollar programas propios de segunda mano y reforzar la relación con sus clientes.

La tendencia no se limita a China. Un informe de The State of Fashion 2026, elaborado por Business of Fashion y McKinsey, estima que el mercado global de indumentaria de segunda mano podría crecer entre dos y tres veces más rápido que el de ropa nueva entre 2025 y 2027. Casi seis de cada diez consumidores consultados a nivel mundial manifestaron que probablemente comprarían artículos usados en 2026, una proporción que supera el 70% en China.

Las marcas chinas también desafían el prestigio occidental

La transformación no se limita a las plataformas de bajo costo ni a los productos usados. Las marcas chinas están ganando espacio entre consumidores que buscan alternativas locales y propuestas que consideran más cercanas a sus preferencias culturales.

Durante años, las etiquetas europeas funcionaron como símbolos de estatus para una parte del mercado chino. Ahora, la desaceleración económica y el cambio generacional favorecen una evaluación más pragmática de las compras: el precio, la calidad, la identidad de marca y la relación entre costo y valor adquieren mayor relevancia.

El avance de las firmas locales introduce una competencia distinta a la de Shein y Temu. En lugar de disputar solamente el precio, algunas marcas buscan construir identidad, diseño y reconocimiento dentro de su propio mercado. Para las compañías occidentales, eso significa que China ya no es únicamente un destino de ventas, sino también un mercado en el que deben competir con nuevos actores por la atención y la fidelidad de los consumidores.

La presión se vuelve especialmente relevante para las empresas europeas que habían proyectado una recuperación de sus ventas sobre la base de un repunte del consumo asiático. La combinación de una demanda más débil, una mayor sensibilidad a los precios y competidores locales más visibles obliga a revisar las previsiones de crecimiento.

Qué cambia para el negocio global de la moda

La transformación del mercado chino tiene consecuencias para toda la industria. Las marcas occidentales deben adaptarse a consumidores que comparan precios, buscan productos usados y ya no consideran indispensable comprar siempre una prenda nueva. Al mismo tiempo, las cadenas de moda accesible enfrentan una competencia digital que acelera la renovación de los catálogos y reduce los márgenes de diferenciación.

La regulación europea agrega otra variable: las empresas deberán incorporar los costos ambientales y las obligaciones de gestión de residuos a sus decisiones comerciales. En el caso de las plataformas de bajo costo, los cargos y las nuevas reglas pueden modificar el precio final y la rentabilidad de determinados productos. Para los comercios tradicionales, en cambio, el alcance de esas medidas dependerá de cómo se definan los criterios y de qué operadores queden alcanzados.

La industria también enfrenta una discusión sobre el valor de la marca. En el segmento de lujo, el prestigio ya no garantiza por sí solo que el consumidor acepte cualquier precio. En el mercado masivo, la abundancia de opciones baratas vuelve más difícil sostener la fidelidad del cliente. Y en la segunda mano, la posibilidad de recuperar parte del valor de una compra transforma la ropa en un bien que puede circular durante más tiempo.

China ocupa un lugar central en esa reconfiguración porque reúne varios fenómenos: es un mercado decisivo para las grandes marcas, una potencia de producción textil, el origen de plataformas de comercio electrónico de alcance global y un escenario de crecimiento para la reventa de productos de lujo.

El resultado es una industria que empieza a abandonar un esquema dominado por la expansión constante del consumo de prendas nuevas. Entre la búsqueda de precios bajos, el crecimiento de la segunda mano y las nuevas exigencias ambientales, el negocio de la moda enfrenta una transformación comercial que obliga a las marcas occidentales a revisar tanto su estrategia de ventas como la manera en que construyen valor para sus clientes.