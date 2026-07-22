China prevé medidas contra Francia tras la aprobación de la ley contra la moda ultrarrápida + Agregar ámbito en









El gobierno chino cuestionó la regulación francesa al considerar que perjudica a sus empresas y vulnera las reglas del intercambio global.

China amenaza con medidas contra Francia por su ofensiva contra el modelo de moda rápida.

China advirtió que podría tomar represalias contra Francia por una nueva normativa que busca limitar el crecimiento de la moda ultrarrápida, al considerar que la medida es "discriminatoria" y contraria a los principios del comercio internacional.

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Aprobada por el Parlamento francés a finales del mes pasado y con entrada en vigor prevista para el 1 de septiembre, la ley establece sanciones económicas para determinados productos textiles y apunta principalmente a grandes plataformas asiáticas de comercio electrónico como Shein, Temu y AliExpress. Además, contempla restricciones a la publicidad de marcas de ropa barata y producida en masa, incluso a través de influencers en redes sociales.

La nueva ley de Francia establece sanciones económicas para determinados productos textiles y apunta principalmente a grandes plataformas asiáticas de comercio electrónico como Shein, Temu y AliExpres. Imagen creada con IA China cuestiona la ley francesa contra la moda ultrarrápida El Ministerio de Comercio de China criticó la iniciativa y aseguró que, "bajo la excusa de establecer los llamados estándares de 'protección ambiental' y 'sostenibilidad', en realidad implementa medidas excluyentes". Según un portavoz de la cartera, la normativa podría vulnerar el principio de no discriminación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y "constituye una barrera comercial contra China".

La regulación francesa busca frenar el impacto ambiental asociado al modelo de moda ultrarrápida, basado en la producción masiva de prendas de bajo costo y corta duración. Sus defensores sostienen que este sistema contribuye al aumento de residuos textiles y a las emisiones contaminantes de una de las industrias con mayor impacto climático.

El ministro de Comercio francés, Serge Papin, señaló el mes pasado que Shein, Temu y AliExpress eran los principales objetivos de la medida, al considerar que estas plataformas impulsaron la expansión de este modelo de consumo. Las penalizaciones previstas aumentarán progresivamente con el tiempo para determinados artículos.