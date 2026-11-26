Su muerte representa una pérdida para el mundo de la moda y la fotografía. Gracias a su figura, pudo romper las ideas convencionales de la época y se convirtió en musa de varias firmas.

Uno de los trabajos más destacados de Veruschka fue una sesión fotográfica para Vogue titulada “La Gran Caravana de las Pieles” durante cinco semanas en Japón.

La artista y modelo Vera von Lehndorff, más conocida como Veruschka, murió a los 87 años . Su pérdida representa un vacío para el mundo de la moda, ya que gracias a su imponente figura se convirtió en una de las primeras supermodelos durante los 60 y 70, mientras colaboró con variedad de revistas y fotógrafos, entre ellas Vogue .

Su muerte fue anunciada en la página web de la marca de cinturones de lujo de su hermana, Catharina Kappelhoff-Wulff. “ En las décadas de 1960 y 1970, marcó el mundo de la moda, el arte y la fotografía como nadie más ”, expresó el comunicado, donde la calificó como una “mujer extraordinaria” e “icono mundial”.

Veruschka rompió con las ideas convencionales del modelaje de la época, utilizando su cuerpo de forma más expresiva y dramática que sus contemporáneas, y a menudo convirtiéndose en una colaboradora activa durante las sesiones de fotos.

Veruschka nació en 1939 en Königsberg, por entonces parte de Prusia Oriental y ahora Kaliningrado, Rusia , y se crio en la finca de su familia en lo que hoy es Polonia . Su vida quedó marcada por la sombra de la guerra ya que su padre, Heinrich Graf von Lehndorff, fue miembro de la resistencia alemana y ejecutado por su participación en el fallido complot de 1944 para asesinar a Adolf Hitler .

Tras la guerra, su familia se instaló en Hamburgo, donde ella estudió Arte antes de trasladarse a Florencia . Allí, a los 20 años, fue descubierta por el fotógrafo italiano Ugo Mulas . Con más de 1,80 m de estatura, se distinguió de las demás modelos de la época, utilizando sus rasgos llamativos y su físico para crear fotografías dramáticas y vanguardistas.

Para mediados de los 60, se había convertido en una de las modelos más reconocidas y mejor pagas del mundo, captando la atención de la editora en jefe de Vogue, Diana Vreeland, quien la incluyó en la portada de la revista en una docena de ocasiones.

La supermodelo también apareció en varias películas, entre ellas “Blow Up” (1966) y “Casino Royale” (2006). La Vanguardia

En las décadas de 1960 y 1970 trabajó con firmas y diseñadores como Valentino Garavani, Yves Saint Laurent y Karl Lagerfeld. Junto al fotógrafo Richard Avedon colaboró en una de las sesiones fotográficas más caras de la historia de la moda titulada “La Gran Caravana de las Pieles”: un shooting de 26 páginas en Vogue que se realizó durante cinco semanas en Japón. La publicación gastó u$s1millón, lo que hoy equivale a aproximadamente siete veces esa cantidad.

La despedida de su círculo y su aparición en el cine

Por otro lado, el fotógrafo italiano y expareja Franco Rubartelli afirmó que ambos se habían reencontrado recientemente después de más de cinco décadas.



“La vida me regaló algo amargo: después de más de 50 años sin saber nada el uno del otro, me permitió volver a tener noticias de Veruschka. Y ahora, justo cuando esa puerta se había abierto apenas unos centímetros después de medio siglo, el viento la cerró de golpe”, aseguró en las últimas horas.

La supermodelo también apareció en varias películas, entre ellas “Blow Up” (1966), de Michelangelo Antonioni, en la que se interpretó a sí misma en una famosa escena junto al actor británico David Hemmings, y “Casino Royale” (2006).

En la década de 1970, Veruschka se alejó del modelaje convencional para aventurarse en una carrera como artista. A pesar de su éxito, en 2008 declaró al periódico alemán Bild: “Nunca quise ser una modelo, un objeto sin sentido. Mi sueño siempre ha sido poder desaparecer cuando no me siento cómoda, ser completamente libre”, expresó.