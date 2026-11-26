De los campos de refugiados a supermodelo de Vogue: la historia detrás de Veruschka + Agregar ámbito en









Vera von Lehndorff, conocida como Veruschka, murió a los 87 años en Berlín. Su historia atravesó la guerra, el arte y la moda internacional.

Veruschka fue una de las figuras que transformó la fotografía de moda en los años 60 y llevó su carrera más allá de las pasarelas, hacia el cine y las artes visuales. The Hollywood Reporter

Veruschka von Lehndorff, una de las figuras que revolucionó la fotografía de moda durante los años 60, murió a los 87 años. La modelo, actriz y artista alemana falleció el 24 de noviembre en su casa de Berlín, rodeada de familiares y amigos, según informaron medios internacionales a partir de fuentes cercanas a su entorno. Hasta el momento, no trascendió la causa de su muerte.

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Su imagen quedó asociado a una época en la que las modelos comenzaron a tener un papel más protagónico en las producciones editoriales, con poses expresivas, propuestas experimentales y una estética que rompía con los moldes tradicionales. Sin embargo, detrás de las portadas de revistas y su reconocimiento internacional, tuvo una infancia atravesada por la Segunda Guerra Mundial, la persecución de su familia y los desplazamientos que marcaron sus primeros años de vida.

CNN De qué murió Veruschka Veruschka von Lehndorff murió el 24 de noviembre de 2026, a los 87 años, en Berlín, Alemania. La noticia fue confirmada por medios internacionales a partir de información de personas cercanas a la familia y un comunicado difundido por el entorno de su hermana. Hasta el momento, no se informó públicamente cuál fue la causa de su fallecimiento.

La despedida tuvo lugar en su hogar, donde estuvo acompañada por familiares y amigos. La noticia generó repercusiones en el mundo de la moda, la fotografía y el cine, ámbitos en los que construyó una trayectoria que trascendió su condición de modelo para convertirse en una figura artística reconocida.

Su muerte también puso nuevamente en perspectiva el legado de una mujer que fue considerada una de las primeras supermodelos internacionales. A lo largo de su carrera trabajó con fotógrafos de renombre, protagonizó producciones editoriales históricas y participó en películas que contribuyeron a consolidar su imagen pública más allá de las pasarelas.

La vida detrás de Veruschka Su nombre real era Vera Gottliebe Anna Gräfin von Lehndorff-Steinort y nació el 14 de mayo de 1939 en Prusia Oriental, en el seno de una familia aristocrática. Su infancia quedó profundamente marcada por la guerra: su padre, Heinrich von Lehndorf-Steinort, participó en la resistencia contra Adolf Hitler y estuvo involucrado en el atentado fallido del 20 de julio de 1944. Tras ese episodio, fue ejecutado por el régimen nazi cuando Vera tenía apenas cinco años. Luego de la muerte de su padre, su familia fue perseguida y atravesó distintos desplazamientos. Su madre y sus hermanas también sufrieron las consecuencias del régimen, mientras que, después de la guerra, debieron trasladarse en reiteradas ocasiones y vivir en campos de refugiados. Esa experiencia marcó una etapa difícil que contrastaría años después con el reconocimiento internacional que alcanzó en la industria de la moda. En su juventud se interesó por el arte y se trasladó a Florencia para estudiar. Allí, en 1959, el fotógrafo Ugo Mulas la descubrió y la impulsó a trabajar como modelo. Adoptó el nombre de Veruschka y, con su altura de 1,83 metros, sus rasgos distintivos y su forma de posar, comenzó a construir una identidad artística propia. Durante los años 60 se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la moda, trabajó con fotógrafos como Richard Avedon e Irving Penn y apareció en numerosas portadas de Vogue. Su trayectoria también incluyó el cine: participó en Blow-Up (1966), de Michelangelo Antonioni, en una escena que se convirtió en una de las imágenes recordadas de la película, y posteriormente en Casino Royale (2006). En paralelo, exploró la fotografía, la pintura corporal y el arte performático, con propuestas en las que utilizaba su propio cuerpo como soporte creativo. De esa manera, su carrera trascendió el modelaje convencional y consolidó su lugar como una figura influyente en la historia de la moda y el arte visual.

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