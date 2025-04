"Le Pape est mort, vive le Pape!": arrancaron las apuestas por el sucesor del papa Francisco

Ha muerto el Papa. Pronto los católicos vitorearan (me incluyo) viva el nuevo Papa. Dejando de lado los aspectos trascendentales, como viene ocurriendo hace siglos cada vez que un Pontífice pasa a mejor vida arrancan las apuestas sobre quién será su sucesor en lo que es un gran negocio , no para quienes apuestan, sino para quienes intermedian en la actividad.

Claro que esto no fue el primer caso. Ya en 1419 la Iglesia emitió un decreto en Venecia prohibiendo las apuestos sobre cuanto viviría el Papa, y en 1435 se prohibió en Barcelona l emisión de pólizas de seguro sobre la vida del Pontífice (los “seguros modernos” son una creación española).

Benedicto XV.jpeg Benedicto XV. Gracias a él, los católicos que apuesta a la sucesión papal ya no son excomulgados.

En 1917 el Papa Benedicto XV realizó una revisión integral a la vieja legislación eclesiástica del “Ius Decretalium” y en su Canon 6, 5º explícitamente derogó todas las provisiones penales. Así que, si bien no eliminó específicamente la resolución de Gregorio, el “Cogit Nos” fue barrido de lado.

Así que aunque para algunos las apuestas sobre la sucesión eclesiástica pueden ser moralmente cuestionables, ya no son un pecado para los católicos. De hecho, durante el Conclave 2005 en el cual fue escogido Benedicto XVI, tan solo la casa de apuestas Paddy Power, acumuló posturas por u$d 382.000.

Un papado en retroceso

A pesar de toda la prensa y manejo del marketing la realidad es que el papado de Jorge Bergoglio no ha sido bueno.

En Mateo 4:19 leemos a Jesús diciendo a sus apóstoles: “Venite post me, et faciam vos fieri piscatores hominum”, Venid en pos de mi y os hare pescadores de hombres.

Esta metáfora sobre los "pescadores" refleja la misión que Cristo le dejó a sus seguidores de atraer a las personas a la fe y promover su salvación más plena mediante enseñanzas, encíclicas, o acciones pastorales.

bergoglio.jpg Jorge Bergoglio no quedará para la historia entre los grandes Papas de la Iglesia Católica.

De hecho, son tres los símbolos que porta un Papa: el hábito blanco, el cayado y el Anillo del Pescador (Anulus Piscatoris) que se entrega a cada nuevo Papa y se destruye tras su muerte. El anillo, que porta su nombre tiene la imagen de San Pedro pescando, lo que le recuerda y simboliza su papel como continuador de la misión de Pedro en la "pesca" de almas.

No tenemos números precisos, pero claramente la estrategia de Bergoglio de priorizar la evangelización hacia los marginados con la idea de "pescar" almas en los confines de la sociedad y “modernizar la Iglesia Católica” no ha sido la más exitosa.

Las estimaciones son que durante su papado el número de católicos habría crecido entre 100 y 150 millones, alcanzando los 1,400 millones. Esto es una tasa del 1% anual, algo por debajo del crecimiento de la población mundial durante el mismo periodo (1-1.1%) y sensiblemente menos que la tasa en que se vienen expandiendo los musulmanes (1.5%) que ya superan los 2,000 millones de almas.

La tarea del próximo Papa será la de revertir la herencia que le deja Jorge Bergoglio, buscando atraer más gente al seno de la Iglesia, abriendo el mercado asiático de fieles.

Los electores

Posiblemente como ningún otro Papa, en los 12 años y poco más de un mes que duró su pontificado (en el puesto 18/20 entre 266 Papas que ha habido), Francisco uso los hilos del poder para asegurarse que su sucesor continuaría su misma línea política y social. Con tejes y manejes, Jorge Bergoglio designó unos 149 cardenales de los cuales 80 estarán entre los 135/7 que deberán escoger a su sucesor (hay 115 que por tener mas de 80 años no votan, los cardenales eméritos), para lo que hace falta que 2/3, es decir unos 90 concuerden.

bergoglio y cardenalwes.jpeg Jorge Bergoglio es el tercer Papa de la historia que más cardenales nombró y el que más nombró por año de papado, buscando dejar su impronta en la Iglesia y digitar quien sería su sucesor

A grandes rasgos, 15 de ellos son “progresistas” (inclusión de LGBTQ+, casamiento de los curas y mujeres curas, etc), Bergoglianos son unos 53 (no tan extremos como lo progresistas), “periféricos” 39 (socialmente conservadores, políticamente progresistas, la mayoría de Asia y África que es donde más está creciendo la Iglesia), 25 se pueden definir de conservadores, (a favor de la enseñanza tradicional, en contra de la comunión de los divorciados, etc) y 5 tradicionalistas (ultraconservadores, misa en latín, doctrina rígida, etc.).

Es decir, que en un extremo tenemos 68 votos, en el otro 30 y en el medio los “periféricos” que serian los que finalmente decidan el resultado, un resultado que está en el aire.

Normalmente los conclaves duran entre 2 y 5 días en los cuales se realizan dos votaciones diarias (pueden ser hasta 4) antes de que la fumata blanca anuncie que “Habemus Papam”. Claro que puede ser antes, como en el caso de Julio II en 1503, cuya elección tomo apenas 10 horas, o mucho mas como fue el de Gregorio X en 1271, donde el enfrentamiento entre los italianos y los franceses llevó a un impasse de 2 años, nueve meses y 2 días, sin que los católicos tuvieran un jefe (las autoridades del pueblo de Viterbo, hartos de la indecisión, encerraron a los cardenales, les restringieron alimentos y agua y removieron el techo del palacio para forzar algún resultado).

Los favoritos

Si bien cualquier hombre que haya sido bautizado y no este loco puede ser escogido Papa (Benedicto VIII y Juan XIX no eran siquiera curas, Celestino V era un monje ermitaño, Urbano VI, no era cardenal, etc.) lo usual es que se nombre alguno de los asistentes al Conclave.

Parolin.jpg El Italiano Pietro Parolin, quien es visto como la continuación natural de Bergoglio. Se lo ve como un Francisco algo más político y menos politiquero

El favorito es el Italiano Pietro Parolin, quien es visto como la continuación natural de Francisco. Secretario de Estado del Vaticano, es un diplomático moderado estrechamente alineado con las políticas Bergoglianas. Conocido por su papel en las relaciones entre el Vaticano y China, donde sinceramente, mucho no ha logrados, su excesiva moderación es uno de sus puntos más flacos.

Le sigue el filipino Luis Antonio Tagle. Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, exarzobispo de Manila. Carismático, con gran manejo mediático y progresista, comparte opiniones similares a las de Francisco sobre justicia social, inclusión LGBTQ+ y católicos divorciados. Joven (67 años, con gran manejo del inglés cuenta con la ventaja de representar al Asia, una de las regiones a donde más apunta crecer la Iglesia Católica. En contra ha tenido el escandalo en 2020 con el manejo de Caritas Internacional (no pareciera ser un gran administrador) y una visión tal vez demasiada liberal.

Tagle.avif Luis Antonio Tagle. El favorito del ala “progre” dentro de la Iglesia Católica.

Matteo Zuppi, italiano, Arzobispo de Bolonia, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y progresista moderado. Conocido por su inclusividad, justicia social y misiones de paz (por cierto, sin demasiado éxito), muy cercano a Francisco, conoce profundamente los vericuetos vaticanos. Su perfil más bajo que Parolin reduce su atractivo.

Erdo.avif Peter Erdo. Encabeza las preferencias del ala “tradicionalista” dentro de la Iglesia

Peter Erdo. Arzobispo de Esztergom-Budapest, un académico conservador considerado una "opción de consenso". Opuesto a muchas de las reformas liberales de Francisco, de los candidatos favoritos es el de mayores credenciales intelectuales. Puede unir tras de sí a los moderados y tradicionalistas, pero contraía con la oposición del ala más progresista. No tiene el crisma de Tagle o Zuppi.

Peter Turkson, nacido en Gana. Con 76 años es el mas viejo de los candidatos. Sería el primer Papa Negro de la historia. Exjefe del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, es un erudito bíblico multilingüe con opiniones liberales sobre ecología y justicia social. Si bien proviene de África, la región de mayor crecimiento para la Iglesia Católica, los Obispos y Cardenales africanos no lo apoyan por su progresismo.

Turkson.avif Peter Turkson. Mas “progre” que Tagle. No es querido en su continente.

Los tapados

Fridolin Ambongo Besungu, Congoles, 65 años, un conservador que representa al creciente bloque católico de África, pero se enfrenta a la resistencia de los progresistas. Se opuso más de una vez a las políticas de Francisco, quien le impuso una serie de castigos.

Fridolin Ambongo Besungu.jpg Fridolin Ambongo Besungu. Es el motor del crecimiento del cristianismo en África. No dudó en enfrentar a Bergoglio, quien hizo lo imposible para defenestrarlo.

Mario Grech, Maltes, 67 años. Muy liberal, cercano a Francisco uno de los promotores del Sínodo sobre la Sinodalidad que termino excediendo sus funciones. Su base en un país pequeño limita su atractivo.

Raymond Burke, Norteamericano, 76 años. Un ultraconservador, crítico acérrimo de Francisco, quine trato hasta lo imposible de sacárselo de encima. Fuerte entre los tradicionalistas, enfrenta la oposición de los progresistas y un fuerte sentimiento antiestadounidense.

raymond burke.webp Raymond Burke, otro de los críticos a Bergoglio que este no pudo eliminar. Si bien cuenta con el apoyo de los tradicionalistas, le juega en contra ser Norteamericano (le dicen “el candidato de Trump”).

Pierbattista Pizzaballa, Italiano, 59 años. Patriarca latino de Jerusalén, es un moderado con experiencia en Oriente Medio. Le juegan en contra ser un “outsider” a pesar de su ascendente estrella y ser el más joven de todos.

Pierbattista Pizzaballa.jpg Pierbattista Pizzaballa. Una estrella en ascenso. Le juega en contra ser demasiado joven.

Mas allá de ellos existen muchos otros candidatos, con igual o menor chance.

Las apuestas por el sucesor del papa Francisco

Cuando fue electo Bergoglio en 2013, Paddy Power, Ladbrokes y William Hill concentraron las apuestas, ofreciendo la chance de adivinar quien sería el nuevo Papa, la duración del Conclave y hasta que nombre adoptaría el nuevo Pontífice, siendo este el evento no deportivo más importante del año para muchos de ellos.

Apenas hace unas horas comenzaron las apuestas que se espera exploten a medida que entramos en el Conclave.

Sandri.avif Leonardo Sandri, es el argentino que mas arrima el bochín para ser nombrado Papa. A pesar de su cercanía a Bergoglio, su chance es muy baja.

Mientras tanto Online Betting Guide, ya muestra que las apuestas están 4/1 en favor de Parolin, 9/2 por Tagle, 6/1 por Turkson y 7/1 por Erdo. Sobre el nombre que adoptara Francisco lleva las de ganar 5/4.

OddsChecker tienen números algo diferentes, Tagle va a la cabeza 3/1, Parolin le sigue 4/1, Turkson y Erdo 6/1.

William Hill habla por su lado de 7/4 en favor de Tagle y Parolin (la chance seria 36.4%), 8 a 1 para Erdo (11.1%), 10 a 1 para Turkson (9.09%) y 14 a 1 para Mark Oullet (6.7%: el canadiense esta sobrepasado en la edad)

bono-u2jpg.webp Bono. Las apuestas dan para todo. Hasta el ex antante de U2 es candidato al Papado.

Paddy Hill, que anota el mayor número de apuestas, habla de una chance de 7/2 para Scola y Bertone y 5/2 para Turkson, 8/1 para Oullet, 12/1 para el brasileño Odilio Scherer, 14/1 para Angelo Bgnasco, 14/1 para Erdo y para el Italiano Gianfranco Ravasi, 20/1 para Tagle, el Austriaco Christoph Schoenborn y el Argentino Leonardo Sandri, 25/1 para O’ Malley, 33/1 para el nigeriano Francis Arinze, el hondureño Oscar Rodriguez Maradiaga y el yanqui Timothy Dolan llegando al 1000/1 para el cantante Bono (¿me cree cuando digo que las apuestas dan para todo?).

Por favor no teme demasiado en serio esto numeros, ni las chances de los candidatos, ya que esto recien comienza y la palabra final es la de Dios.