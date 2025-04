Axel Kicillof se refirió a la muerte del papa Francisco: "Con él se va el vocero más importante de la justicia social"

"En momentos donde una ultraderecha desalmada y cruel plantea una guerra contra los inmigrantes y los desplazados, creo que se inicia una etapa donde cada uno de nosotros tenemos la obligación de hacer realidad la palabra de Francisco", agregó.

Por último, aseguró que Francisco era un líder que trascendió su obra eclesiástica y tuvo un papel "mucho más grande" a nivel local y mundial, y concluyó: "Creo que nos vamos a ir dando cuenta con el tiempo de la importancia de su obra y de las discusiones que dio Francisco".

"Fue bastante loco": J. D. Vance habló sobre su encuentro con el papa Francisco horas antes de su muerte

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, se refirió a su encuentro con el papa Francisco, horas antes de la muerte del Sumo Pontífice, y describió como “bastante loco” el encuentro durante una audiencia privada en el Vaticano.

Vance compartió su testimonio este miércoles desde la India, donde se encuentra realizando una gira oficial. Según contó, la reunión se concretó el domingo 20 de abril a las 11:30 hora local en la residencia de Santa Marta. Al día siguiente, a las 7:35, el pontífice falleció. Vance fue, así, la última autoridad internacional en verlo con vida.

“He pensado mucho en eso. Fue bastante loco. Obviamente cuando lo vi no sabía que le quedaban menos de 24 horas en la Tierra. Creo que fue una gran bendición”, expresó el vicepresidente ante los medios. Luego contó que se sorprendió por el estado de salud del papa aquel día: “Pude verlo brevemente la mañana del Domingo de Pascua. Sabía que estaba muy enfermo. No me había dado cuenta de lo enfermo que estaba”.