"Fue bastante loco": J. D. Vance habló sobre su encuentro con el papa Francisco horas antes de su muerte

“He pensado mucho en eso. Fue bastante loco. Obviamente cuando lo vi no sabía que le quedaban menos de 24 horas en la Tierra. Creo que fue una gran bendición”, expresó el vicepresidente ante los medios. Luego contó que se sorprendió por el estado de salud del papa aquel día: “Pude verlo brevemente la mañana del Domingo de Pascua. Sabía que estaba muy enfermo. No me había dado cuenta de lo enfermo que estaba”.