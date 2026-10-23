McDonald's desembarcó en las estaciones Black de YPF: cómo es el primer local de la alianza

La apertura en Vicente López marca el inicio de un nuevo formato comercial para ambas compañías. El restaurante es el número 237 de la cadena en la Argentina.

Para McDonald's, la inauguración representa una nueva alternativa de expansión en el país. Arcos Dorados, su principal operador regional, cuenta con más de 2.500 restaurantes en 21 países y territorios de América Latina y el Caribe, entre locales propios y franquiciados, y emplea a más de 120.000 personas.

YPF y McDonald's inauguraron en Vicente López el primer restaurante de su alianza estratégica, una iniciativa que busca ampliar la oferta comercial de las estaciones de servicio y generar nuevas oportunidades de crecimiento para ambas compañías. El establecimiento funciona dentro de YPF Black Melo, la cuarta estación de este formato en la Argentina, y se convirtió en el local número 237 de McDonald's en el país.

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La apertura se realizó en Avenida del Libertador 901 y contó con la presencia de Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, y Woods Staton, presidente ejecutivo del directorio de Arcos Dorados, la compañía que opera la marca McDonald's en América Latina y el Caribe.

El proyecto combina en un mismo establecimiento la propuesta gastronómica de McDonald's con los productos y servicios de FULL, la red de tiendas de conveniencia de YPF. La oferta incluye comida rápida, café de especialidad, pastelería y platos para consumir en el lugar, con el objetivo de atraer clientes más allá de quienes se acercan exclusivamente a cargar combustible.

La iniciativa se inscribe en una estrategia de ambas empresas para ampliar sus negocios. Mientras YPF busca transformar sus estaciones en espacios comerciales con una mayor oferta de servicios, McDonald's apuesta a nuevos formatos de atención y ubicaciones para extender su presencia en el mercado argentino.

"Esta apertura es un paso muy importante para seguir acercando la experiencia McDonald's a más personas, a través de nuevos formatos que se adaptan a sus hábitos y necesidades", sostuvo Staton. El ejecutivo destacó que la alianza permite explorar oportunidades de crecimiento mediante la combinación de ambas marcas.

YPF apuesta a las estaciones de servicio como nuevos espacios comerciales

La nueva estación forma parte del desarrollo de YPF Black, un concepto que la petrolera impulsa bajo la premisa de integrar energía, gastronomía, conveniencia y atención personalizada.

"En YPF estamos transformando nuestra red para ofrecer mucho más que combustibles. Queremos que nuestras estaciones sean destinos donde los clientes encuentren servicios, gastronomía y experiencias que se adapten a sus necesidades", explicó Marín.

La apuesta comercial tiene como uno de sus principales pilares a FULL, que actualmente cuenta con más de 1.250 sucursales distribuidas en más de 500 localidades de la Argentina.

Según los datos difundidos por la compañía, la red registra ventas de 3,2 millones de cafés y más de 800.000 hamburguesas por mes, cifras que muestran la dimensión que alcanzó el negocio gastronómico dentro de las estaciones de servicio.

YPF también desarrolló acuerdos comerciales con otras marcas, entre ellas PedidosYa, Cabrales, Carne, La Fonte D'Oro, Guapaletas, Lucciano's y Coca-Cola. Estas asociaciones forman parte de la ampliación de la oferta de productos y servicios de sus tiendas.

Para McDonald's, la inauguración representa una nueva alternativa de expansión en el país. Arcos Dorados, su principal operador regional, cuenta con más de 2.500 restaurantes en 21 países y territorios de América Latina y el Caribe, entre locales propios y franquiciados, y emplea a más de 120.000 personas.

Qué servicios ofrece la nueva estación de YPF y McDonald's

Además de la propuesta gastronómica, YPF Black Melo incorpora servicios específicos para automovilistas. Uno de ellos es YPF Pit Stop, un sistema de atención en Boxes inspirado en la dinámica de los equipos de Fórmula 1.

El servicio permite que los conductores dejen sus vehículos a cargo de personal especializado mientras utilizan las instalaciones gastronómicas y comerciales de la estación. También se ofrece asesoramiento personalizado para elegir el combustible más adecuado según las características de cada automóvil.

Por otra parte, el nuevo restaurante incorpora sistemas de eficiencia energética, entre ellos iluminación LED, encendido automático de cartelería y luces exteriores, y equipos de climatización con control programable.

El establecimiento también dispone de separación de residuos en el comedor y gestión diferenciada del aceite utilizado en la cocina, en línea con las prácticas ambientales de Arcos Dorados.

La inauguración marca el primer paso concreto de la alianza entre YPF y McDonald's, que combina dos negocios tradicionalmente diferentes en un mismo punto de venta. Para la petrolera, representa una nueva alternativa para ampliar los servicios de su red comercial, mientras que para la cadena de comida rápida supone sumar presencia a través de un formato asociado a las estaciones de servicio.