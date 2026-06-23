YPF abrirá locales y tiendas de McDonald's en sus estaciones de servicio para vender hamburguesas + Agregar ámbito en









La petrolera de bandera y Arcos Dorados firmaron un acuerdo estratégico que permitirá incorporar restaurantes McDonald’s en la red de estaciones YPF bajo distintos formatos, incluyendo opciones con AutoMac.

YPF y McDonald's. La unión de ambas marcas busca así construir una nueva etapa en el vínculo entre energía, movilidad y consumo masivo, con una red de estaciones que apunta a convertirse en un nuevo centro de servicios para los argentinos.

Después de avanzar en la exploración de acuerdos con Tesla en Texas, ahora YPF y Arcos Dorados, operador de la marca McDonald’s en Argentina y Latinoamérica, anunciaron una alianza estratégica que busca cambiar la experiencia de los clientes en las estaciones de servicio de la petrolera argentina. El acuerdo permitirá la apertura de locales de McDonald’s dentro de la red YPF, sumando una nueva propuesta gastronómica y de servicios en puntos estratégicos del país.

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El convenio fue firmado por Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, y Woods Staton, Executive Chairman del Board de Arcos Dorados, en la Torre de YPF ubicada en Puerto Madero.

“Esta alianza representa un paso clave en nuestra estrategia de transformar la red y elevar la experiencia del cliente. Además, es la concreción de un sueño personal: llevar a McDonald’s a dónde solo YPF puede llegar, a cada rincón del país”, afirmó Marín.

Por su parte, Staton destacó la importancia del acuerdo en el marco de los 40 años de la llegada de McDonald’s a la Argentina. “Es una gran oportunidad de sumar la potencia de dos marcas muy arraigadas en los argentinos. Ampliamos nuestros segmentos para adaptarnos a los usos y consumos de nuestros clientes, con un potencial enorme para seguir creciendo en Argentina”, señaló.

Horacio Marín YPF Woods Staton McDonalds Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, junto a Woods Staton, Executive Chairman del Board de Arcos Dorados, durante la firma del acuerdo en la Torre de YPF.

Tres formatos para integrar McDonald’s a las estaciones YPF La alianza contempla tres modelos posibles de implementación, adaptados a las características de cada estación de servicio: Freestanding: un restaurante independiente construido por fuera de la Tienda Full de la estación, con posibilidad de incorporar servicio AutoMac (Drive Thru) .

Integrado con salón compartido: un local dentro de la misma estructura que la Tienda Full, compartiendo el salón de ventas y el espacio de mesas para clientes, también con posibilidad de AutoMac.

Integrado sin salón compartido: un formato donde el restaurante estará dentro del edificio de la estación, pero contará con espacios diferenciados, con opción de Drive Thru. La estrategia apunta a combinar la amplia capilaridad territorial de YPF con la presencia y reconocimiento internacional de McDonald’s, generando nuevos puntos de encuentro para clientes que utilizan las estaciones no solo para cargar combustible, sino también como espacios de descanso, alimentación y servicios. McDonalds_McTasty5478V4.jpg La transformación de la red YPF El acuerdo forma parte del plan de evolución de la red de estaciones de servicio de YPF, que busca incorporar nuevos formatos y propuestas para responder a las necesidades de los consumidores. La compañía viene impulsando la modernización de estaciones existentes y el desarrollo de modelos diferenciales, como la apertura de una YPF Black en Nordelta y una RefiPlus en Salta, con foco en innovación, eficiencia y mejora de la experiencia del cliente. Desde YPF destacan que la estación del futuro deja de ser únicamente un punto de abastecimiento energético para convertirse en un espacio integral de servicios, movilidad y consumo. Para Arcos Dorados, la alianza representa una oportunidad para ampliar la llegada de la experiencia McDonald’s, acercando sus productos a nuevos puntos del país y acompañando el crecimiento con generación de empleo y desarrollo en las comunidades donde opera.