Sin un centavo en su billetera, desalojado y negado a recibir ayuda: el impactante presente de Mickey Rourke

Esta figura del cine atraviesa una crisis muy grave en medio del conflicto legal que lo dejó fuera de su hogar en California.

Durante décadas, Mickey Rourke fue el sinónimo de éxito en la industria del cine. Su imagen quedó asociada a grandes personajes y a una carrera millonaria que tuvo momentos de gran reconocimiento en películas como "Ciudad del pecado", "El luchador" y "Los indestructibles".

Pero lamentablemente, hoy el panorama es muy distinto. A sus 73 años, el actor enfrenta una situación económica muy complicada que derivó en un conflicto judicial y en su desalojo de la vivienda donde residía desde hacía años.

El ascenso de Mickey Rourke comenzó en la década de 1980, cuando logró destacarse en producciones exitosas como " Diner " y " 9½ Semanas ", lo posicionaron como uno de los actores más buscados del momento. Su estilo interpretativo le permitió construir su propia marca en la pantalla.

El rumbo de su carrera cambió en los años 90 debido a sus decisiones personales y conflictos en los rodajes , que inevitablemente afectaron su continuidad en proyectos importantes. Fue por eso que eligió alejarse del cine y dedicarse al boxeo profesional, una etapa que le dejó consecuencias físicas .

Durante ese periodo, logró recuperar la fama con su trabajo en " El luchador ", una actuación que le hizo ganar premios y una nominación al Oscar . Ese regreso le abrió nuevamente las puertas a producciones millonarias como " Iron Man 2 ".

Impactante caída: la bancarrota de Mickey Rourke

En los últimos meses, la situación financiera de Mickey Rourke salió a la luz tras un conflicto por la falta de pago de su alquiler en la ciudad de Los Ángeles. El problema se inició a fines de 2025, cuando el propietario de la vivienda le reclamó una deuda cercana a los 59 mil dólares. Ante la falta de respuesta, el caso siguió en la Justicia.

El 9 de marzo de 2026, el Tribunal Superior del condado dictó una orden de desalojo. La resolución puso fin al contrato y obligó al actor a dejar la propiedad ubicada en Drexel Avenue, donde había vivido durante más de una década.

Según su entorno, la vivienda presentaba serios problemas estructurales. Se mencionaron fallas en las instalaciones, presencia de moho y plagas de roedores. El propio actor explicó que dejó de pagar como respuesta a esas condiciones, tras varios intentos de solucionarlo con el dueño. Más allá de ese planteo, la decisión judicial avanzó y terminó con su permanencia en el lugar.

Mickey Rourke Se volvió famoso en los 80 pero para los 90 empezó a trastabillar por las malas decisiones que tomó. Gentileza - Getty

Por qué rechazó la ayuda de la gente

En medio de la crisis, surgió una iniciativa solidaria impulsada por personas cercanas a su equipo. La campaña, publicada en GoFundMe, buscaba reunir fondos para asistirlo económicamente. La propuesta tuvo una respuesta inmediata y logró una cantidad importante de dinero en poco tiempo. De todas formas, Mickey Rourke decidió rechazarla.

A través de un video difundido en redes sociales, negó haber autorizado la colecta y expresó su rechazo a recibir dinero de seguidores. Dejó en claro que no quería depender de donaciones y desde su entorno explicaron que la campaña se mencionó de manera informal y que hubo una confusión inicial. El pidió que quienes habían aportado solicitaran la devolución del dinero.

Cómo vive Mickey Rourke tras ser desalojado

Luego de abandonar su vivienda, Mickey Rourke se instaló de forma provisoria en un hotel de West Hollywood. A pesar de su situación complicada, las tarifas de este lugar son caras. Su equipo trabaja en la búsqueda de un nuevo departamento en Koreatown, una zona con opciones más accesibles.

Mickey Rourke A pesar de no tener trabajo ni hogar, se negó a recibir dinero de la gente. Gentileza - Dima McKinney

Según su representante, el actor no cuenta con cuenta bancaria ni tarjetas de crédito. Su economía depende de ingresos puntuales, por eso sufre tantos altibajos. También trascendió que suele rechazar propuestas laborales que no alcanzan ciertos montos, lo que limita sus oportunidades.

A pesar de este momento tan complicado, la exposición reciente le abrió nuevas puertas, ya que en pocos días recibió varias ofertas para volver al cine.