De cuánto es la fortuna de Michael B. Jordan, el gran ganador de los Oscar 2026

El actor coronó una increíble actuación con el mejor de los premios. Conocé de cuántos millones es su patrimonio.

Gracias a su actuación en la película Sinner ganó el Oscar a mejor actor.

El actor estadounidense Michael B. Jordan es una de las grandes figuras de Hollywood de los últimos años. Con una carrera que comenzó cuando era muy joven, logró convertirse en uno de los intérpretes más reconocidos de su generación. Su popularidad y su patrimonio millonario creció especialmente con películas taquilleras y aclamadas por la crítica.

Jordan construyó su fortuna principalmente a partir de su trabajo como actor, productor y director . Participó en grandes éxitos de taquilla y franquicias muy populares, lo que le permitió negociar salarios cada vez más altos y consolidar una carrera sólida dentro de la industria cinematográfica. Black Panther y Creed son algunos de los proyectos que lo posicionaron entre los actores más influyentes de Hollywood.

En 2026, el actor alcanzó uno de los momentos más importantes de su trayectoria al ganar el premio a Mejor Actor en los Oscar gracias a su actuación en la película Sinners, donde interpretó un complejo doble papel. El reconocimiento coronó más de dos décadas de carrera dentro de la industria del entretenimiento.

Michael B. Jordan nació el 9 de febrero de 1987 en Santa Ana, California, Estados Unidos. Antes de dedicarse de lleno a la actuación, comenzó su carrera trabajando como modelo infantil , lo que le permitió dar sus primeros pasos dentro del mundo del espectáculo.

Su salto a la pantalla llegó a comienzos de los años 2000 con participaciones en televisión. Uno de sus primeros papeles importantes fue en la serie The Wire , donde interpretó a Wallace, un personaje que le dio gran visibilidad. También participó en la telenovela All My Children y en otras producciones televisivas que ayudaron a consolidar su carrera.

Michael B Jordan El actor ganó el premio más esperado en los Oscar 2026. Imagen: Gareth Cattermole/Getty Images

El gran salto al cine llegó en 2013 con Fruitvale Station, película que recibió elogios de la crítica y le abrió las puertas a proyectos más grandes. A partir de allí protagonizó producciones cada vez más ambiciosas y terminó convirtiéndose en una de las figuras más buscadas de Hollywood.

El éxito de Sinners, el doble papel que fue su mejor actuación

El punto más alto de su carrera llegó con la película Sinners, dirigida por Ryan Coogler. En esta producción, Michael B. Jordan interpretó a dos hermanos gemelos, Smoke y Stack, un desafío actoral que exigió una preparación especial y un trabajo técnico complejo.

La película recibió una gran cantidad de nominaciones en la temporada de premios y se convirtió en una de las producciones más comentadas del año. El trabajo de Jordan fue destacado por la crítica por su capacidad para diferenciar dos personajes con personalidades completamente distintas dentro de la misma historia.

Michael B Jordan Un premio muy esperado y un patrimonio de millones de dólares, conocé la historia del actor. Imagen: Patrick T. Fallon/AFP

Gracias a esa actuación, el actor se quedó con el Oscar a Mejor Actor en 2026, su primera nominación y victoria en los premios de la Academia. El reconocimiento marcó un momento histórico en su carrera y lo consolidó definitivamente como una de las grandes estrellas de Hollywood.

El patrimonio de Michael B. Jordan, el ganador a Mejor Actor de los Oscar 2026

Según estimaciones de sitios especializados en finanzas de celebridades, el patrimonio de Michael B. Jordan en 2026 se ubica alrededor de los 50 millones de dólares. La mayor parte de su riqueza proviene de su trabajo en cine, televisión y acuerdos comerciales vinculados a su imagen.

Además de actuar, el artista también incursionó en la producción y la dirección, lo que amplió sus fuentes de ingresos dentro de la industria. Con nuevos proyectos en marcha y tras su reciente premio Oscar, todo indica que su fortuna podría seguir creciendo en los próximos años.