Una dura caída: el rapero que nadaba en millones de dólares, pero perdió todo en tiempo récord

Mc Hammer y una fortuna de millones de dólares que no fue bien aprovechada.

Stanley Kirk Burrell, mejor conocido como MC Hammer, tuvo un éxito que al día de hoy es reproducido hasta el cansancio como "U Can't Touch This". Este rapero consiguió vender más de 50 millones de discos, pero no supo mantenerse económicamente y gracias a una serie de despilfarros, cayó en bancarrota.