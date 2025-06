PNC de ANSES: cuál es el monto confirmado para junio 2025

El organismo previsional actualizó los haberes de las Pensiones No Contributivas, qué tipo de beneficiarios las reciben y cómo iniciar el trámite.

La ANSES anunció ciertas modificaciones sobre las Pensiones No Contributivas que otorga el organismo.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) son una prestación económica que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a personas en situación de vulnerabilidad que no reúnen los requisitos para acceder a una jubilación tradicional. A diferencia, estas pensiones no requieren aportes previos al sistema previsional, y tienen como fin brindar cobertura a sectores excluidos o con discapacidad.