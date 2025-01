Una pareja ganó más de 4 millones de dólares pero un inoportuno error los hizo perder todo, incluso el matrimonio

La pareja británica ganó el sorteo pero no pudo retirar el premio.

Martyn y Kay son una ex pareja británica que jugaba semanalmente a la lotería nacional con la ilusión de volverse millonarios. Por un momento cumplieron ese objetivo, pero todo se volvió un infierno cuando comenzaron a buscar su boleto ganador para ir a cobrar el premio . Al parecer, ninguno de los dos sabía dónde estaba guardado y eso fue un verdadero problema.

Aquella mañana, se despertaron con la noticia de que eran los ganadores de 5 millones de libras esterlinas , algo equivalente a más de 6 millones de euros. Pero ese descuido no les permitió cobrar el premio y a partir de entonces los problemas para ellos continuaron. Al ver que nadie reclamaba el premio, chequearon los números unos días después y descubrieron que eran los ganadores, pero buscaron en cada centímetro de la casa y el boleto no aparecía.

Martyn y Kay Tott

Cómo la pareja perdió millones

La política de la empresa es tajante: sin boleto no hay premio. Por lo tanto, a pesar de que ellos sabían de memoria cada uno de los números y se acercaron a Camelot Group, la compañía que gestiona la lotería en el Reino Unido, la respuesta fue clara, no había premio de 5 millones para la pareja. Otro de los argumentos de Camelot que ellos no sabían, es que había pasado el plazo de 30 días para reportar un boleto perdido.