Luis Caputo, sobre el préstamo del FMI: "El primer desembolso será muy importante y de libre disponibilidad"

Durante una entrevista televisiva, el titular del Palacio de Hacienda se refirió al eventual nuevo acuerdo que el equipo económico intenta formalizar con el organismo multilateral. En ese sentido, insistió en que no será "nueva deuda" sino que se utilizará la recomprar Letras intransferibles que están en manos del BCRA.

En ese sentido, explicó los argumentos que utilizó la administración libertaria para convencer al FMI de girar más dinero del que suele desembolsar habitualmente en las etapas tempranas de un acuerdo. "Es cierto cuando se dice que no hay precedente en que el FMI haga un desembolso muy alto. Por general hacen del 20% y con alguna excepción del 40%. Nosotros hemos pedido más por una razón. En un acuerdo tradicional, lo que el Fondo hace es ir haciendo esos desembolsos parciales a cambio del cumplimiento de metas parciales, cosa que nosotros ya hicimos. Nosotros ya hicimos todo", remarcó.

Luis Caputo habló sobre un posible valor del dólar ante el desembolso del FMI

Para Caputo, puede "no haber precedente" de un anticipo de la magnitud que espera recibir Argentina en un primer tramo "pero tampoco hay precedente de un país que haya hecho más ajuste del que el Fondo pide. Sería más lógico que ya que hicimos todos estos ajustes, el desembolso inicial sea más alto".

Respecto al riesgo de una corrida cambiaria ante la incertidumbre por el nuevo acuerdo, el ministro lo negó rotundamente. Además, aseguró que habrá "sobre respaldo" en el BCRA y se atrevió a deslizar una cifra para el tipo de cambio: "Algunos me decían que esto es como una neo-convertibilidad, pero no es así. Va a haber sobrerrespaldo. Si uno toma el tipo de cambio equivalente de la cantidad de dólares que va a haber versus la base monetaria, el tipo de cambio de cobertura podría ser de $600. Si se toma la base amplia, podría ser de $950".

"Nunca hubo una cobertura de la deuda de pesos como la que habrá en el BCRA. Con un agregado fundamental, no hay déficit ni emisión", dijo y aseguró que es la gran diferencia con la convertibilidad. "Por eso cayó la convertibilidad. Porque hubo déficit. Ahora tenemos sobrecobertura y además superávit fiscal. No solo no inyectamos pesos, sino que absorbemos", dijo en una entrevista con LN+.

Luis Caputo reiteró que el dólar "no se va a disparar" y confió que las reservas "se van a recuperar"

El ministro de Economía habló tras una semana inestabilidad en materia financiera, con un total de u$s1.640 millones vendidos por parte del Banco Central en los últimos 15 días, y descartó que en este contexto se pueda disparar el dólar. El funcionario aseguró que preveían este escenario y dijo que "no es una preocupación".

"De ninguna manera se va a disparar el dólar", ratificó luego de recordar que el año pasado había asentado que el esquema planteado por el Gobierno es "tan robusto" que "puede haber volatilidad pero no puede haber cimbronazos".

Según explicó Caputo, durante los últimos días, "el Banco Central no gastó 1.700 millones de pesos tratando de contener al dólar. Eso es lo que se gasta en el Mercado Libre y Único de Cambios. Si hay más exportaciones que importaciones, el BCRA compra, como lo hicimos en los últimos 14 meses. En los últimos 10 días hubo más importaciones que exportaciones, sabíamos perfectamente que iba a pasar".

Explicó que en cierta medida esto pudo haber sucedido porque los exportadores están esperando para tener un panorama más claro del rumbo económico y tener más detalles sobre qué pasará a partir del acuerdo con el FMI.

"La inflación en Argentina va a terminar colapsando", ratificó Luis Caputo

Por otro lado, destacó que el Gobierno diseñó un programa "sólido" que va a tener un impacto "a largo plazo". "La inflación en Argentina va a terminar colapsando, el dólar no va a ser un problema. Es un tema de tiempo. Hoy Argentina es uno de los mejores alumnos del mundo, le va a ir bien. La gente lo va a ver en la práctica", vaticinó.

El Ministro consideró que el crecimiento económico "se recontra siente en la calle" y "por eso el Presidente un alto nivel de apoyo". "Los salarios reales subieron casi 6% desde noviembre en términos reales. Eso es lo importante", señaló y destacó que "la gente está claramente mejor, estaba mucho peor".

En esa línea, buscó trasmitir tranquilidad y remarcó: "Lo que más me importa es la gente. Nosotros vamos a hacer lo que sea mejor para ellos. Claramente que entre plata para respaldar a los pesos es algo bueno. Nunca vamos a salir de las restricciones si le vamos a generar un estrés a la gente. Eso tienen que entender".