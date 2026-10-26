Argentina tiene un nuevo Merval: ¿qué cambia para los inversores?.

El histórico índice cambió de administrador, metodología y escala de cotización. Qué implica la llegada de MSCI y cómo impacta en el mercado de capitales argentino.

Esta semana hubo un cambio importante en el mercado argentino que quizás pasó bastante desapercibido. Desde el lunes 19 de octubre, el histórico Merval tiene una nueva metodología , una composición diferente y hasta una nueva escala de cotización .

¿Desapareció el Merval que conocíamos? No, pero cambió bastante más que su nombre. Veamos qué pasó y, sobre todo, qué implica para los inversores . Primero, ¿qué es el Merval y cómo funcionaba antes?

El Merval es el principal índice de acciones argentinas . Básicamente, busca reflejar cómo les está yendo a las empresas más representativas de la Bolsa local. Vendría a ser nuestro equivalente al S&P500 estadounidense, aunque con un mercado muchísimo más chico y menos operado, claramente. Hasta el viernes 16 de octubre, el índice se llamaba S&P Merval y era administrado por S&P Dow Jones Indices , que trabajaba junto con BYMA desde 2018.

No alcanzaba simplemente con ser una empresa grande. También importaba cuánto se negociaban sus acciones y qué proporción estaba disponible para los inversores, lo que se conoce como free float o capital flotante . Llegó MSCI: ¿qué cambió?

Desde el lunes 19 de octubre, MSCI reemplazó a S&P como administrador de los principales índices accionarios de BYMA. MSCI es una compañía reconocida internacionalmente por construir índices que utilizan fondos de inversión , bancos y grandes inversores de todo el mundo.

Y el cambio no fue solamente de nombre. Se lanzaron dos índices:

MSCI Merval (ticker MMSCI) : reemplaza al S&P Merval y reúne a las principales acciones argentinas por tamaño y liquidez . Comenzó con 19 empresas .

MSCI BYMA Argentina General (GMSCI): reemplaza al índice general anterior y representa una porción más amplia del mercado. Arrancó con 43 integrantes.

La diferencia es sencilla: el primero es más selectivo, mientras que el segundo permite seguir la evolución de una mayor cantidad de empresas. Como podemos ver en el siguiente cuadro, una de las principales diferencias está en los requisitos de tamaño y liquidez que deben cumplir las empresas para formar parte de los índices.

El histórico índice cambió de administrador, metodología y escala de cotización. Qué implica la llegada de MSCI y cómo impacta en el mercado de capitales argentino.

Además, mientras que el S&P Merval hacía una revisión completa de sus integrantes dos veces al año, el nuevo MSCI Merval lo hace trimestralmente, en febrero, mayo, agosto y noviembre. Es decir, ahora la composición puede adaptarse con mayor frecuencia a los cambios del mercado.

Otra diferencia interesante es que el nuevo índice ya no exige un mínimo de 20 empresas: simplemente incorpora aquellas que cumplen los requisitos. Por eso comenzó con 19 integrantes. Por último, se mantiene el límite del 15% de ponderación por acción, para evitar que una sola compañía tenga un peso excesivo dentro del índice.

¿Qué empresas entraron y cuáles salieron?

El nuevo MSCI Merval comenzó con 19 compañías, incluyendo nombres conocidos como YPF, Pampa Energía, Galicia, Banco Macro, BBVA, TGS y Loma Negra. ¿Y qué pasó con los gráficos históricos? Acá aparece uno de los cambios más curiosos.

El viejo S&P Merval terminó cotizando alrededor de los 2,85 millones de puntos, mientras que el nuevo MSCI Merval comenzó con una base de 100.000 puntos. ¿Significa que la Bolsa argentina cayó más del 95% de un día para el otro? Claramente no, lo que cambió fue la escala de medición.

Los puntos de un índice son una referencia matemática. Lo que verdaderamente importa es su variación porcentual. Ahora bien, ¿podemos seguir analizando la evolución histórica del Merval?

Sí, pero con una aclaración importante: el nuevo MSCI Merval y el anterior S&P Merval no son exactamente el mismo índice. Se podría ajustar matemáticamente la escala del anterior y conectarla con los datos nuevos. Eso permite construir una serie histórica empalmada.

Sin embargo, hay que tener presente que estamos uniendo dos índices con metodologías y composiciones diferentes. Por eso, esa serie puede servir como referencia, pero no equivale a una historia calculada siempre bajo las mismas reglas.

¿Qué cambia realmente para los inversores?

Para quien tiene acciones de YPF, Galicia o Pampa, en principio no cambia nada. Sigue teniendo exactamente las mismas acciones. Sin embargo, hay dos aspectos interesantes. El primero tiene que ver con los fondos de inversión. Muchos utilizan índices como referencia para administrar sus carteras, mientras que otros buscan replicarlos directamente.

Cuando cambia la composición de un índice, los fondos que lo siguen pueden necesitar comprar las acciones que ingresan y vender las que salen. Esto puede generar movimientos de corto plazo, especialmente en un mercado relativamente chico como el argentino. El segundo punto es la visibilidad internacional.

MSCI es una referencia muy utilizada por inversores institucionales. Tener nuestros índices construidos bajo su metodología facilita la comparación con otros mercados y puede favorecer el desarrollo de nuevos productos financieros. Pero tampoco hay que exagerar el impacto. Que MSCI administre el Merval no significa que Argentina haya vuelto a ser considerada un mercado emergente.

Argentina sigue clasificada como mercado standalone dentro del esquema global de MSCI. Por lo tanto, este cambio no obliga a los grandes fondos internacionales a comprar acciones argentinas, ni mucho menos garantiza que nuestra Bolsa vaya a subir.

Creo que es un cambio positivo para el desarrollo del mercado de capitales argentino. Tener índices con reglas internacionales y metodologías estandarizadas puede ayudar a mejorar la visibilidad de nuestras empresas.

Pero esto no modifica la realidad económica de las compañías que lo integran. A largo plazo, lo que termina importando sigue siendo lo mismo: los resultados de las empresas, sus perspectivas, los riesgos y, por supuesto, el rumbo político del país.

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Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vistacomo consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.