¿Cuánto pueden subir los bonos si el riesgo país vuelve a 500 puntos?

El riesgo país se ubica en 641 puntos básicos y una eventual vuelta a los niveles de hace un mes podría generar subas dispares en los bonos soberanos, según su vencimiento y sensibilidad a las tasas.

Una baja de 141 puntos básicos en el riesgo país podría mejorar el precio de los bonos argentinos.

El riesgo país argentino volvió a subir en las últimas semanas y hoy se ubica en 641 puntos básicos . ¿Cuánto se puede ganar en caso de que vuelva a 500 puntos, tal como sucedía hace tan solo un mes?

Para responder la pregunta del título hay que hacer algunos supuestos. Así que voy a hacer ejercicio bastante sencillo para tener una referencia.

Ahora está arriba de 600 puntos. ¿Hace un mes? 500. ¿Y hace tres meses? En 400. Llevarlo nuevamente a 500 implicaría una caída de 141 puntos básicos.

Para este ejercicio, el supuesto es que no hay cambios en las tasas de EEUU. Esto es especialmente importante hoy porque el Treasury a 10 años se encuentra alrededor de 5,1%, un nivel muy alto. Y hace días había tocado 5,3%.

¿Por qué importa? Porque el rendimiento de un bono argentino se puede pensar, simplificando, como la combinación de dos cosas: la tasa libre de riesgo de EEUU más la prima adicional que el mercado exige por prestarle a Argentina.

Por eso, si Argentina mejora pero al mismo tiempo la tasa americana sigue subiendo, parte del beneficio puede quedar neutralizado. En este ejercicio asumimos que la tasa de EEUU queda exactamente donde está y que toda la mejora viene por el riesgo argentino.

¿Qué bonos miramos? Tomamos los principales Globales bajo ley extranjera: GD29, GD30, GD35, GD38, GD41 y GD46, en dólares MEP. Veamos la curva actual:

Los bonos cortos, como GD29 y GD30, tienen TIR más baja y una duration mucho menor. En cambio, GD35, GD38, GD41 y GD46 tienen rendimientos cercanos al 10%/11% y una duration considerablemente mayor.

Y acá aparece lo relevante. Cuanto mayor es la duration, mayor es la sensibilidad del precio del bono ante una caída de la tasa. Por eso no todos los bonos ganarían lo mismo si el riesgo país baja de 641 a 500.

Vale aclarar que este cálculo es una aproximación basada en la duration modificada de cada bono, asumiendo una baja de 141 puntos básicos en la TIR. No incorpora convexidad ni contempla que todos los bonos puedan reaccionar de manera distinta, pero sirve para tener una referencia bastante clara sobre la sensibilidad de cada uno.

El resultado muestra una diferencia importante dentro de la curva. GD29 y GD30 tienen un recorrido mucho más acotado porque devuelven capital antes y, por lo tanto, son menos sensibles a cambios en la tasa. A medida que nos movemos hacia vencimientos más largos, ese efecto se amplifica y el precio reacciona con mayor fuerza ante una mejora del riesgo argentino.

Eso hace que no sea lo mismo apostar a una baja del riesgo país con cualquier bono. En la parte corta, el inversor obtiene más estabilidad y menor volatilidad. En la parte larga, en cambio, asume más sensibilidad a cambio de un mayor potencial de apreciación si el escenario mejora.

Después está el factor externo, que hoy no es menor. Si sigue subiendo la tasa a 10 años en EEUU, puede limitar parte del movimiento positivo de los bonos argentinos. Por el contrario, si el riesgo país baja y al mismo tiempo aflojan las tasas de EEUU (tal como los últimos días), el efecto sobre la parte larga de la curva podría ser todavía más fuerte.

Para cerrar, una baja del riesgo país hacia 500 puntos sería positiva para toda la curva, pero el impacto no sería parejo. Los bonos cortos seguirían siendo la alternativa más defensiva, mientras que GD41 y GD46 son los que mejor capturan un escenario de mejora más fuerte. Ahí está la principal diferencia a la hora de elegir dónde posicionarse.

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