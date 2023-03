El próximo banco que va a quebrar es...

Respecto del primer problema, hay un truco: la contabilidad les permite no registrar estas pérdidas hasta tanto vendan esos bonos. Y si los tienen hasta el vencimiento (HTM = Held-to-Maturity), no es necesario registrar esta pérdida.

El problema es que el mercado no se deja engañar por este truco contable y sabe muy bien cuáles son las pérdidas acumuladas no computadas por cada banco.

Veamos la situación de nombres pesados:

B1.png

Por ejemplo, Bank of America tiene pérdidas que equivalen al 48% de su capital (última columna). Si tuviera que reconocer el valor real de esos bonos (si la contabilidad fuera “Mark-to-Market”) Charles Schwab tendría pérdidas reales que equivalen al 171% de su capital.

Hay otro banco (o había, mejor dicho) que completa el top 3: Silicon Valley Bank. Sus pérdidas por los bonos representaban prácticamente todo el capital de la compañía. ¿Qué pasó? Historia conocida: quebró.

Dos claros candidatos en los EE.UU: Charles Schwab y Bank of America.

¿Esta situación de los bancos se replica en los brokers de inversión? No, ya que los brokers, al no ser bancos, no pueden valuar los bonos como si los fueran a tener hasta el vencimiento (HTM). Es decir, Interactive Brokers, por ejemplo, no puede aplicar este truco contable y su valuación se realiza “mark to market” (a precio de mercado).

Veamos el retorno de los bancos y su comparación con brokers como Interactive Brokers (IBKR) en los EEUU:

B2.png

B3.png

UBS = UBS

IBKR = Interactive Brokers

MS = Morgan Stanley

GS = Goldman Sachs

JPM = JP Morgan

C = Citigroup

SCWH = Charles Schwab

BAC = Bank of America

Interactive Brokers y UBS son los que mejor comportamiento relativo han tenido.

¿Cuáles son los peores? Charles Schwab (SCHW) y Bank of America (BAC). ¿Por qué? Simplemente lo dice el mercado que vota todos los días en tiempo real. Esto no debería sorprender, ya que son los dos bancos que tienen las mayores pérdidas no realizadas como proporción de su capital.

La mejor forma de saber si un banco está sano o no, es seguir su cotización en la bolsa.

Veamos cómo les ha ido a los bancos europeos:

B4.png

B5.png

SAN = Santander

BNP = BNP Paribas

BARCL = Barclays

GLE = Société Générale

DB = Deutsche Bank

CS = Credit Suisse

Si hubiesen seguido este gráfico de performance relativa, se hubieran dado cuenta que había algo podrido dentro del Credit Suisse. Con ese mismo argumento, nuestro candidato europeo a evitar es el Deutsche Bank.

Sin embargo hay otras preguntas muy importantes a responder:

¿Qué pasa con Pershing y Bank of New York?

¿Qué bancos han prestado para la construcción de oficinas que sigan con una ocupación del 15% aún cuando la pandemia terminó hace tiempo? ¿Pueden realizar algún truco para no contabilizar estas pérdidas?

¿Cuál es el banco que se verá más afectado si no se revierte de inmediato la baja ocupación en oficinas?

