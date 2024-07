Dólar: una corrida que no fue ¿o sí?

¿Es esto una corrida?

Estrictamente no. La desviación estándar de los movimientos del EMBI en 10 ruedas es de 2,2% y la del Merval 2,48%, lo que coloca lo que vivimos estos días debajo de una desviación. La suba del dólar es algo más significativa, cayendo dentro de las dos desviaciones, esto es 1,84%.

En otras palabras, hasta aquí es cierto que estamos experimentando una suba, especialmente el dólar, pero desde un punto de vista estadístico nada “anormal” (no esperable) ni mucho menos algo parecido a una corrida. Basta ver el grafico.

PRincipales Activos Financieros.jpg Desde que asumió la actual administración “todos pierden” frente a la inflación. Corridas, sin embargo, solo dos hasta aquí: febrero y mayo.

Lo curioso es que más allá de los datos puntuales y el ánimo de los inversores, a diferencia de lo ocurrido en mayo cuando entre el 14 y el 23 de mayo el billete saltó 22%, el Merval cedió 17% en dólares entre el 6 y el 23 y el EMBI se empinó 17% entre el 15 y el 24, y la palabra “corrida” brillo por su ausencia, esta vez ha comenzado tímidamente a surgir.

El problema de fondo no es si estamos frente a una corrida o no. Tampoco el hecho que esta podría ser la tercera que enfrenta la administración Milei. El problema es que a casi siete meses de haber asumido, el gobierno aún no ha logrado que eso que llamamos “el mercado”, realmente confié en ellos, y sigue sin lograrlo.

Un nuevo plan económico

En realidad, no es nuevo, más bien se trata de un ajuste a lo que se ha venido haciendo, empleando otros mecanismos.

Con el plan económico anunciado el viernes pasado (28 de junio) el gobierno esperaba “seguir ganando la confianza de los operadores económicos”, una confianza que desde mediados de mes el precio de los activos financieros no parecía refrendar demasiado, lo que el gobierno achacaba a cuestiones políticas y venia intentando revertir mostrando calma y algunos anuncios que rayaban los increíble

Desde un principio estuvo claro que los anuncios -que se esperaban para la semana siguiente, pero por alguna razón fueron adelantados- no fueron bien recibidos. El ministro Caputo y su gente fueron conscientes de esto desde un principio y arrancaron el lunes reuniéndose con los representantes del sector bancario de quienes consiguieron una declaración pública en su favor. Pero esto no fueron más que palabras.

Emperor_Clothes_Orlando Ferreres y Toto Caputo.jpg Orlando Ferreres, el “niño bueno”, que se atrevió a señalar que el emperador anda desnudo

Orlando Ferreres es uno de los economistas más respetados, prudentes y queridos en el establishment argentino. Así que sorprendió el martes cuando casi como el niño del cuento de Hans Christian Andersen de 1837, el impronunciable Kejserens nye Klæde o en español “El traje nuevo del emperador” (también conocido como “El emperador desnudo”) afirmó "El viernes se anunció una especie de plan Bonex para los bancos, con otro tipo de nombre pero se pasa deuda del BCRA al Tesoro”.

Esto es algo muy sutil, que no tiene que ver de manera directa con “el mercado” (sin con factores como la brecha "libre oficial" que está en valores récord para esta Administración), pero para el presidente Milei y su gente resulta casi una ofensa.

Pero ¿Qué fue el plan Bonex?

El plan Bonex

“He escuchado por ahí que se van a congelar los depósitos a plazo fijo. Quiero desbaratar esas versiones” afirmaba Antonio Erman González, 18 de diciembre de 1989, un día antes de asumir como Ministro de Economía.

El 3 de enero, mediante el decreto 30/90 el Gobierno lanzo el “Plan Bonex” (pergeñado en octubre del 89 por Guillermo Calvo, Felipe Murolo, y Roque Fernández, con la colaboración de Domingo Cavallo y Guido Di Tella), se liberó el tipo de cambio, se instrumentó un canje compulsivo de todos los plazos fijos que superaran el millón de australes (unos u$s500; la inmensa mayoría a siete días) por Bonos Externos 1989 y se prohibió a las entidades financieras recibir depósitos hasta nuevo aviso. El efecto fue que la base monetaria se contrajo en un 60% casi de manera instantánea.

ermanmenemjpg.webp Erman González y Carlos Menem. El plan Bonex, pergeñado por Guillermo Calvo, Felipe Murolo, y Roque Fernández sirvió por un tiempo para frenar la inflación, al costo de una mayor recesión. Desde la escalera de un avión, Menem lo prefirió a la Convertibilidad

Los nuevos títulos -entregados en una relacion1:1 con el austral- arrancaron cotizando al 25-30% lo que implicaba una perdida inmediata del 70% para los ahorristas y un brutal “efecto pobreza” (terminarían el año al 80%). El precio del dólar se desplomó 22% y las acciones 44%, quedando 64% debajo del máximo de octubre 89. La desocupación pasó de 8.6% en octubre del 89 a 9.6% en mayo (la siguiente medición de octubre, con la convertibilidad, bajó a 8.9%), y el PBI se retrajo 1.8% en dólares corriente prolongando la recesión (tras una caída de 1.9% en 1988 y 6.9% en 1989)

¿El resultado? De una inflación mensual de 79.2% en enero, para abril caía 11.41% y finalizaba diciembre en 4.68%. Lamentablemente no alcanzó y en febrero de 1991, ante la nueva disparada de la inflación, ese mes 27%, Erman González renunció, asumiendo el cargo de Ministro de Economía Domingo Cavallo

No hay dos sin tres

Cuenta John Allen Paulos (El Hombre Numérico, 1999) que dos aristócratas, amigos de la matemática salieron a cabalgar. De repente uno desafía al otro a decir un número más alto que él. El segundo acepta la apuesta, se concentra y al cabo de unos minutos dice, satisfecho: “Tres”. El primero medita media hora, se encoge de hombros y se rinde. A pesar de lo que puede parecer, esto no es ni un chiste surrealista, ni un absurdo matemático.

Cuando los antiguos egipcios describían “cientos” o de “miles”, repetían tres veces el numero 100 (un espiral) o el numero mil (una flor de loto). Una inundación eran tres jarras de agua, llorar tres lágrimas, la cabellera tres pelos, el agua tres olas, etc.

Pictogramas egipcios para expresar los conceptos de “agua”, tres olas, “pelo”, tres pelos individuales, “inundación”, un cielo con tres jarras de agua, o “llor.jpg No hay dos sin tres. Pictogramas egipcios para expresar los conceptos de “agua”, tres olas, “cabellera”, tres pelos, “inundación”, tres jarras de agua, o “llanto", tres lagrimas

Los chinos adoptaron un procedimiento similar, bosque son tres árboles, cabellera tres pelos, todos tres hombres, etc.

El “trois” (tres) de los franceses tiene como raíz la palabra “très” (muy o mucho), el ”three” de los ingleses se origina en “throng”, multiud, y su “trice” significa tanto ”tres veces” como “muchos”, nuestro “tres” parte del prefijo latino “trans”, mas allá,

Muchos pueblos primitivos solo contaban/cuentan hasta tres: En África los bosquimanos, pigmeos y zulúes, en Australia los Kamilarai y los Aranda, los indígenas de las Islas Murray, los vedas de Ceilán, en Brasil, los Botocudos, los Puri, los Piraha,…entre nosotros los Toba al norte y varias tribus en Tierra del Fuego.

tribu de tobas, cerca del río Pilcomayo 1892. Fotografía de E. C. Moody para la Revista Geográfica Americana no. 27. 1935.jpg Tribu de tobas, cerca del río Pilcomayo, 1892. Utilizaban un sistema numérico de base dos.

Para números mayores cuentan de a pares, por ejemplo, cinco es 2+2+1; ocho es 2+2+2+2. ¿Por qué esta “base 2”?, simple: tenemos dos ojos, dos brazos, dos piernas… Estos sistemas de contar por pares -a veces con alguna modificación- rara vez superan el número diez; es que para ellos más que eso es en la práctica como para nosotros hablar de trillones, algo inconmensurable.

Para los pitagóricos el tres es el símbolo de armonía universal, puesto que combina la unidad con la diversidad y equilibra las posturas contrapuestas. Ninguna manifestación existe si no hay en ella una trinidad: causa, reacción efecto, y tampoco el pensamiento verdadero: tesis, hipótesis y conclusión.

Con tres puntos determinamos un plano, y son tres las dimensiones en las que os movemos, el numero natural más cercano a Pi es el tres. Tiene además un valor sagrado, ya que es es el primero que tiene principio, medio y fin (la Santa Trinidad de los cristianos).

La tercer corrida

Si bien de manera estricta no podemos afirmar que estamos ante una corrida en el frente financiero -los números de hoy son “débiles” dado el feriado por el Día de la Independencia en los EE.UU.-, como suele suceder ante eventos de cierta “turbulencia” los opositores aprovechan mientras se despliega la red de comunicadores más afines al gobierno.

Tal vez conscientes que aun sin una corrida podemos estar experimentando un quiebre de confianza, sucedió hace unas horas un hecho inesperado. El Ministro Guillermo Francos, un hombre normalmente mesurado, disparó -con una sonrisa cómplice a su entrevistador, un converso mileista- contra Sergio Massa con “Hace el mantenimiento del helicóptero, digamos… Sabemos que…El ex candidato está trabajando para generar inestabilidad en el gobierno porque le conviene en términos políticos”.

guillermo francos.jpg Guillermo Francos, ¿estrategia o “se le escapó la tortuga”?

Javier Milei ya tiene experiencia de la inutilidad y lo contraproducente que pueden resultar este tipo de artimañas, que en todo caso reflejan la impotencia de un gobierno y no tranquilizan al mercado, de cuando en octubre pasado fue apuntado desde el periódico yanqui The New York Times y sindicado ante la justicia argentina como responsable de la disparada del dólar en aquel entonces (en las ocho ruedas posteriores el billete saltó 12%).

Poo importa que Francos tenga razón o no, nunca es bueno cuando un gobierno -especialmente si es de “economistas”-, comienza a escudarse con argumentos políticos, cuando su respuesta debería ser económica.

Ah!, sobre la corrida que no es está: la idea de "Jamais deux sans trois, “Non c'è due senza tre”, "Geen twee zonder drie, “Never two without three” (título de una de los mejores cuentos sobre Miss Marple, que escribió Agatha Christie), o nuestro “No hay dos sin tres” es algo, como vimos, secular que a pesar de tener tanto una raíz concreta como supersticiosa resulta de dudosa o nula validez,... y sin embargo "no hay dos sin tres”