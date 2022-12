Para inversores: cómo mitigar la voracidad de la inflación

Así es, la inflación es una variable trascendente, ya que afecta el funcionamiento económico en todos los terrenos y erosiona todos los ámbitos en la vida de una nación.

Están los funcionarios directamente involucrados en su control; empero, nadie en la gestión pública está exento de responsabilidad, incluso el comportamiento del empresariado en su conjunto y la población influyen de muy diversas maneras. En Argentina la inflación no es un fenómeno transitorio, sino por el contrario es una patología estructural. Es una insania con la que los ahorristas tienen que convivir y no pueden descuidar. Hacerlo significa no sólo contabilizar cuantiosas pérdidas, puede entrañar irreparablemente un suicidio económico.

Este año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), de acuerdo con nuestras investigaciones, estará cerrando alrededor de los tres dígitos y en el horizonte no se vislumbra una mejora para 2023. Un año electoral con todo el despilfarro y excesos que nadie en la política está dispuesto a resignar.

De aquí, que los ahorristas deben tener en cuenta dos cosas, máxime en las cercanías de fin de año. En primer lugar, cómo protegernos de la plaga inflacionaria y, en otro orden de cosas, cómo mitigar la voracidad fiscal.

Teniendo en cuenta el contexto y las perspectivas, es relevante tener en claro que la inflación puede ganarle al dólar en algunos períodos, tal como pudimos ver en 2022. Sin embargo, el tiempo y la experiencia histórica argentina muestra siempre a la moneda norteamericana en la cúspide, de donde resulta vital cubrirse de la devaluación del tipo de cambio.

Es posible que el plazo fijo este año haya tenido un rendimiento un poco mayor al dólar. Pero, si el análisis se hace considerando periodos de tiempo más largos, nos encontramos con que un ahorrista en enero de 2016 con $1.000.000 podía comprar en ese momento US$ 75.600. Si hubiera decidido colocar ese dinero a plazo fijo, renovando capital más intereses cada 30 días, hoy, con todo el rendimiento acumulado, podría comprar US$ 40.500.

Saque el lector sus propias conclusiones. Nadie sabe –desde ya- cuál puede ser el recorrido de las diferentes variables a mediano plazo, es por eso que la diversificación es siempre una estrategia que suma tranquilidad cuando invertimos nuestros ahorros.

El segundo aspecto que carcome el producto de nuestros esfuerzos tiene que ver con la gula fiscal, pecado capital de nuestro sistema. Por ello, es clave tener en cuenta que los saldos líquidos en la cuenta comitente al 31 de diciembre se encuentran alcanzados por el impuesto sobre los Bienes Personales, un tributo casi inexistente en los países desarrollados. De allí, que es bueno advertir que tenemos a mano algunos recursos para neutralizarlo o, al menos, minimizarlo.

En este sentido, los Títulos Públicos Argentinos -sean nacionales, provinciales o municipales-, los plazos fijos y los depósitos en caja de ahorro abiertas en entidades financieras del país se mantienen exentos. Recordemos asimismo que la tenencia de acciones argentinas no tributa el impuesto en forma directa, ya que es la sociedad emisora de las acciones quien lo ingresa en su carácter de responsable sustituto. También, la tenencia de obligaciones negociables, emitida en moneda nacional que cuenten con oferta pública están exentas tras la Ley 27638.

Finalmente, es bueno recordar que contar con cuotapartes en Fondos Comunes de Inversión, cuyos activos subyacentes representen al menos un 75% de algunos de los activos exentos antes mencionados, también estarán libres del referido tributo, cuya eliminación fuera tantas veces prometida.

Considerando una adecuada cobertura del tipo de cambio -teniendo siempre en cuenta perfilamiento y diversificación-, y valernos de medios legales para morigerar el impacto impositivo, nos ayudarán notablemente a mejorar el valor de nuestros ingresos.

Director de la Dipl. en Estrategia y Gestión Financiera y de la Dipl. en Criptoactivos y Finanzas Digitales, Universidad Blas Pascal.