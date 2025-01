La industria y el comercio en terapia intensiva

La urgencia no puede subestimarse, la reestructuración no es solo una medida preventiva, sino la única barrera entre la supervivencia y el colapso total.

La recuperación de ventas parece un espejismo en el horizonte, y el tiempo juega en contra. Las cifras más recientes muestran que la contracción de ingresos está afectando a empresas de todos los tamaños. El verano, históricamente una temporada de baja actividad para numerosos sectores, podría agravar la crisis. Si esta ventana crítica de oportunidad no se utiliza para implementar estrategias de reestructuración efectivas, marzo de 2025 podría marcar el inicio de una cadena de insolvencias devastadora.

El costo financiero como verdugo de las empresas La combinación de altas tasas de interés activas (cuando se las traslada a dólares) y caídas de ventas ha generado una presión insoportable sobre los flujos de caja. En Argentina, donde la tasa de descuento para comprar una empresa supera el 25% en dólares (empresas de capital cerrado), el desplome en las proyecciones de ingresos ha disminuido dramáticamente el valor de las compañías. Esto no solo limita su capacidad de renegociación de deudas bancarias y comerciales, sino eventualmente, de la venta de las empresas, empujándolas hacia un círculo vicioso de pérdida de competitividad y credibilidad ante los mercados.

Vencimientos de deuda: una cuenta regresiva hacia el default Los próximos vencimientos de deuda son una bomba de tiempo, no solo para el sector público. En el sector privado, cada día que pasa sin medidas concretas acerca más a las empresas al incumplimiento, comprometiendo no solo su supervivencia, sino también la estabilidad del sistema financiero en su conjunto.

Impacto sistémico de una ola de quiebras Una avalancha de concursos preventivos y quiebras tendría un efecto devastador. Más allá de los accionistas y acreedores, la economía real sufriría un golpe severo: despidos masivos, pérdida de capacidad productiva y una profundización de la crisis social. El efecto dominó sería imposible de contener.

Reestructuración de deuda: la única salida viable

El término financial distress ya no es una amenaza lejana, sino una realidad tangible para muchas empresas. La reestructuración de deuda, aunque compleja, es la única herramienta capaz de evitar un colapso generalizado. Este proceso debe ser inmediato y contundente, con estrategias que incluyan:

Extensión de plazos: Aliviar las tensiones inmediatas sobre los flujos de caja para ganar tiempo.

Aliviar las tensiones inmediatas sobre los flujos de caja para ganar tiempo. Reducción de tasas de interés: Mitigar los costos financieros mediante condiciones más favorables.

Mitigar los costos financieros mediante condiciones más favorables. Quita parcial de montos: En casos extremos, negociar reducciones de capital adeudado para garantizar la viabilidad a largo plazo.

El rol de los acreedores: aliados o cómplices del colapso

Es imprescindible que los bancos y demás acreedores comprendan que resistirse a reestructurar o prolongar las negociaciones solo exacerbará la situación. Una reestructuración diseñada con profesionalismo puede preservar el valor de los activos y minimizar pérdidas. La inacción, por el contrario, convertirá a los acreedores en testigos y víctimas de un colapso anunciado.

Perspectivas sombrías para el verano

Si bien enero y febrero suelen ser meses de baja actividad económica, este año representan una ventana crítica. La falta de recuperación en las ventas durante este período podría sellar el destino de muchas empresas. El retraso en la toma de decisiones estratégicas agravará los problemas de liquidez, eliminando cualquier posibilidad de recuperación para marzo de 2025.

Un sistema industrial y comercial al borde del abismo

La magnitud de la crisis no se limita a empresas aisladas; afecta profundamente al tejido industrial y comercial de Argentina. Las empresas industriales, motor histórico del empleo y la innovación, enfrentan costos de financiamiento que, trasladado a dólares, asfixian cualquier posibilidad de inversión en tecnología o expansión. Por su parte, los comercios, especialmente las pequeñas y medianas empresas, se ven atrapados entre la caída del consumo interno y la imposibilidad de renegociar deudas en términos razonables. Si no se actúa de manera inmediata, el país podría enfrentar un colapso empresarial de proporciones inéditas, que no solo destruiría miles de empleos, sino que también dejaría un vacío irreparable en sectores estratégicos, profundizando el estancamiento económico y social.

¿Desenlace inevitable o eludible?

El reloj avanza y las empresas argentinas enfrentan su mayor desafío en décadas. Una reestructuración de deuda efectiva no solo puede restaurar la confianza de inversores y acreedores, sino también evitar un desastre que impactaría a toda la economía. Sin embargo, el éxito dependerá de la voluntad de actuar de manera decidida y de la cooperación de todas las partes involucradas.

El riesgo de una recuperación lenta en las ventas no solo amplifica la crisis de las empresas, sino que también amenaza con un efecto dominó que podría arrastrar al país a una recesión aún más profunda. El tiempo apremia, y el momento de actuar es ahora.

Director de Fundación Esperanza. https://fundacionesperanza.com.ar/ Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros