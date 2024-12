Los créditos UVA con nuevos desafíos ante la baja de la inflación

Lo destacado era el cambio en materia de contextos económicos, donde antes se temía por una hiperinflación y hoy se estructuran créditos hipotecarios. Esto era condición necesaria pero no suficiente para la toma de una decisión a plazo con un crédito de esta naturaleza. Básicamente la proyección de inflación , que incide también en el valor de la cuota, mostraba que la inflación efectivamente descendería y terminó haciéndolo, pero esto formaba parte de una estrategia de estabilización de precios, no implicaba en términos reales una recuperación del poder de compra real sino la disminución del ritmo de pérdida de poder adquisitivo.

Es que el poder adquisitivo de los trabajadores puede seguir limitado por varios factores: aumentos salariales que no alcanzan para recuperar las pérdidas acumuladas o sectores económicos que aún no se recuperan. En este escenario, aunque las cuotas UVA suban más lentamente, los ingresos de los hogares podrían no ser suficientes para cubrirlas. Esto es especialmente preocupante en un país donde las renegociaciones salariales suelen llegar tarde frente a la inflación.