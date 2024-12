Mendoza es diferente

En este segundo período en la gobernación de Mendoza me he convencido de que lo más importante son los procesos. El único modo de que las cosas sucedan es diseñarlos, ponerlos en marcha y seguirlos en su correcta ejecución, ajustando lo necesario. Por eso es que hoy gestionamos el presente, pero con un sustento que venimos construyendo desde mi anterior gobernación 2015-2019 y que nos sirve de plataforma de lanzamiento al futuro. Decir donde se quiere llegar es simple, lo difícil es asfaltar los caminos para lograrlo.

La actual gestión nacional del presidente Javier Milei ha planteado en el Pacto de Mayo una serie de principios que nos han generado expectativas. Los que son de la órbita provincial ya los venimos cumpliendo hace 9 años. Por ejemplo, haber atacado el déficit para mantener el equilibrio fiscal y nunca gastar más de lo que ingresa. A eso le hemos sumado no endeudarnos para pagar gastos corrientes. El camino fue difícil porque tomamos una provincia que marchaba en el sentido contrario. También vimos con agrado la inclusión de la educación como tema central, pues somos pioneros en cumplir los 190 días de clases efectivos e iniciamos en 2016 un programa de alfabetización para terminar con el flagelo de que los chicos no aprendan a leer y no entiendan.